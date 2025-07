Kako so Romi zagrenili življenje družini, ki si je omislila hišo v idilični vasici

Piše: Moja Dolenjska

Življenje z Romi na Dolenjskem prinaša različne zgodbe, ki jih vladajoča politika v Ljubljani ne more in tudi (zdaj lahko to že rečemo) ne želi razumeti. To so zgodbe o ljudeh, ki so ob svoje domove čez noč dobili Rome, ti pa jim s kršenjem vseh zakonov in ob ukrepanju pristojnih državnih služb brezobzirno in namerno grenijo življenje.

Eno takšnih zgodb je na nedavnem shodu proti nasilju Romov v Šentjerneju povedal predstavnik Ljudske iniciative Šentjernej. Kot je dejal, sta pred časom z ženo začela z gradnjo hiše v prelepi okolici samostana v Pleterjah pri Šentjerneju. Kmalu je 100 metrov stran romska družina kupila manjše kmetijsko zemljišče in slabo ohranjeno zidanico. Po ocenjeni vrednosti Geodetske uprave je bila vredna 4000 evrov, Romi pa so zanjo plačali 52.000 evrov. »Noben od njih ni zaposlen, vsi so prejemniki socialnih transferjev. Kljub temu ni nihče preverjal njihovega izvora premoženja. Ko sem sam leto prej kupoval okna za svojo novogradnjo, pa je banka po plačilu 15.000 evrov pol ure preverjala, od kje mi prilivi. Toliko o enakopravni obravnavi,« je povedal.

In nadaljeval: »Romi so praktično v enem mesecu zidanico obnovili, dozidali del stavbe, nasipali in uredili dvorišče. Vse to na kmetijskem zemljišču, brez vsakršnih dovoljenj. Sam imam novogradnjo z vsemi dovoljenji, plačanim komunalnim prispevkom, s projektom. Toliko spet o enakopravni obravnavi.«

Nelegalna gradnja Romov je bil prijavljena inšpekciji, a se je ta po po njegovih besedah odzvala prepozno. »Zdaj po skoraj enem letu še vedno vse stoji in verjetno bo ostalo brez sankcije. Pred hišo sta dva elitna avtomobila, šoloobvezni otroci pa so v večini doma. Iz hiše se slišijo celodnevno kričanje, glasna glasba cele noči, hitre vožnje z avtomobilom, grožnje vaščanom,« je dejal.

Ob tem je dodal, da ni edini. »V sosednji vasi so isti Romi kupili še eno parcelo, kmetijsko zemljišče za 20.000 evrov, čeprav je bilo po oceni Gursa vredno 4.000 evrov. Parcelo so prepisali na sina, zdaj pa izsiljujejo sosede, da jo kupijo nazaj za višjo ceno, sicer jo bodo prodali drugim Romom. Spet ni nikogar, ki bi zadevo preiskal,« je povedal.

Romi se po njegovih besedah so sovaščanov nespoštljivi, neobzirni. »Imaš občutek, da delajo cel kraval z namenom, da se tega naveličaš, obupaš in poceni prodaš in odideš. Težko je sprejeti dejstvo, da so ti čez noč vzeti mir, občutek varnosti in nenazadnje vrednost lastnine. Občutek, kot bi ti v poplavi odneslo hišo,« je zaključil.