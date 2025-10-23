Jelka Godec: “To niso številke, to so ljudje!!!”

Piše: Celjski glasnik

Medtem, ko se Robert Golob ukvarja s tem, kako si bo z božičnico kupil dodatne volilne glasove, smo na drugi strani priča zdravstvenemu sistemu, ki več sto tisoč državljanom onemogoča dostop do javnih storitev.

In kot že dlje časa opozarjajo v opoziciji, si ravno zaradi tega koalicija še kako želi, da bi bil uveden zakon o evtanaziji!?

.@jelka_godec: Zdravnike je @vladaRS označila za dvoživke in rušila zaupanje v ljudi, ki rešujejo življenja 🎯

Danes imamo:

⚠️ 150.000 ljudi brez osebnega zdravnika,

⚠️ 4.000 otrok v Ljubljani brez pediatra,

⚠️ 230.000 žensk brez ginekologa. To niso številke, to so ljudje‼️ pic.twitter.com/BK00i7OX5E — Poslanska skupina SDS (@PS_SDS) October 17, 2025

S tem bi namreč omogočili prostovoljno končanje življenja, po mnenju opozicije in nenazadnje predlagatelja referenduma Aleša Primca, pa bi tudi krajšali čakalne dobe. V samo dobrih treh letih je namreč Robert Golob s svojo politiko, ki se razglaša za socialno, mogočno podaljšal čakalne dobe in nenazadnje pripeljal javni zdravstveni sistem do popolnega kolapsa. Gre namreč za edinega predsednika vlade, ki si je dovolil zdravnike označiti kar za dvoživke.

V hramu demokracije je tako poslanka SDS Jelka Godec predstavila nekaj številk, ki kažejo, da ljudje nimajo dostopa do javnega zdravstvenega sistema. “Zdravnike je vlada označila za dvoživke in rušila zaupanje v ljudi, ki rešujejo življenja. Danes imamo 150 tisoč ljudi brez osebnega zdravnika, 4.000 otrok v Ljubljani brez pediatra in 230 tisoč žensk brez ginekologa. To niso številke, to so ljudje!!” Tako je bila jasna poslanka Jelka Godec.