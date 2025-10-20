Je integracija popoln neuspeh? Na Osnovni šoli v Žalcu se roditeljski sestanki prevajajo kar v albanščino

Piše: A. S.

Slovenija se sooča z demografskimi spremembami, kar se odraža v tem, da se v določenih krajih v šolah poleg slovenščine na uradnih obvestilih uporablja tudi albanščina. Očitno integracija ne deluje, zaradi česar se morajo domačini prilagajati tujcem.

Slovenska demokratska mladina je nedavno opozorila, da se je takšen nov primer zgodil na Osnovni šoli Žalec, kjer se po novem roditeljske sestanke prevaja v albanščino. Na samem letaku o roditeljskem sestanku, ki je bil 14. oktobra letos, namreč črno na belem piše, da se bo prevajal v albanski jezik, seveda pa je tudi sam letak preveden za starše, ki ne razumejo slovensko.

Pri SDM ob tem opozarjajo, da je čas, da se nehajo Slovenci prilagajati tujcem, temveč se morajo tisti, ki hočejo tu živeti, prilagajati domačinom. Mladi člani SDS-a so prav tako spomnili na besede Simona Gregorčiča, ki so danes še bolj aktualne kot v njegovem času: »Pod streho našo tuji rod naj gost nam bo, a ne gospod«.

Velika večina Albancev v Sloveniji prihaja iz Kosova, njihovo priseljevanje pa je v zadnjih letih v porastu, saj so po številu izdanih dovoljenj državljani Kosova na drugem mestu za Bosno in Hercegovino. Kosovarjem je bilo letos do septembra izdanih 7.905 dovoljenj za začasno prebivanje, lani pa v celem letu 12.986.

Na osnovni šoli Žalec roditeljski sestanek prevajajo v albanščino??? Čas je, da se nehamo konstantno prilagajati drugim in da se tujci začnejo prilagajati nam! “Pod streho našo tuji rod naj gost nam bo, a ne gospod” – Simon Gregorčič Deli naprej, da vsi vidijo, kaj se dogaja… pic.twitter.com/4ecjamz5Y4 — SDM (@organizacijaSDM) October 19, 2025