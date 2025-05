Javna najemna stanovanja dobivajo očitni vsi, le Slovenci ne

Piše: A. H.

Novi stanovalci neprofitnih državnih stanovanj na Brdu za mlade. Dunajski model je končno prišel v Ljubljano,” je na družabnih omrežjih izpostavil politični analitik in nekdanji svetovalec finančnega ministra Janeza Šuštaršiča Tomaž Štih ob priloženih slikah, ki prikazujejo muslimanske ženske z otroki, ki se pred objektom sprehajajo in pomenkujejo.

Spomnimo. Ko se je pred leti pokojni novinar Boris Cipot lotil raziskave javnega ljubljanskega stanovanjskega sklada, je že leta 2019 ugotovil, da je na devetih straneh upravičencev le za vzorec slovenskih imen. Da se sam trend na seznamih ni spremenil niti pet let kasneje, smo poročali tudi mi.

Kot kažejo nedavno objavljene slike, ki so nastale na Brdu, so med mladimi družinami, ki so našle dom v državnih javnih stanovanjih tudi muslimanske družine, za katere je značilno, da imajo praviloma večje število otrok. To pa seveda poleg gmotnega statusa pomaga k dodelitvi večjega števila točk. Obstajajo pa seveda še drugi kriteriji.

Ne bodite naivni. Koliko mislite, da bo v teh stanovanjih Janezov Novakov? Levica bo gradila stanovanja za migrante, za dokončno uničenje slovenskega naroda in Slovenije.

Anonimizirali prejemnike stanovanj

“Zanimivo, da se po novem ob objavah prejemnikov neprofitnih stanovanj zakrivajo imena in priimki oseb in tako ne dobimo več vpogleda, za koga se dejansko gradijo. Objavljajo se le točke,” pa na družabnem omrežju X izpostavlja ekonomist in nekdanji gospodarski minister Matej Lahovnik. V zvezi s skrivanjem podatkov, čeprav se objekti gradijo z državnim denarjem, Tomaž Štih opozarja, da vsi razumejo, da je to skrivaštvo namerno.

Objava slikovnega gradiva s strani Štiha je na družabnih omrežjih sprožila val kritik v smislu: “Neprofitna stanovanja bi morala biti namenjena državljanom Slovenije. Ne moreš ga prej dobit, dokler nimaš državljanstva.”; “Na Dunaju dobivajo neprofitna stanovanja tudi Avstrijci in tudi Slovenci. V Sloveniji pa vsi, razen Slovencev.”; “Rezultat slikarjenj s Sorošom. Izdajalci.”; “Za priseljence elitne soseske (Bog jim požegnaj), za slovenske družine 30 let kreditov in tablete za izgorelost…”

Štih opominja, da je bila sicer pod to vlado sprejeta skrivaška odločitev, da ob objavah prejemnikov neprofitnih stanovanj zakrivajo imena in priimke oseb in objavljajo le še točke. “Ljudje…, to ste izvolili, drugo leto pa pamet v glavo,” je ob tem dodal Štih. Da bi bilo potrebno namenom transparentnosti porabe javnega denarja imena v celoti vendarle objavljati, sicer meni marsikdo.

Da sicer sploh ne potrebujemo neprofitnih stanovanj, ravno tako meni Štih. Poudarja, da potrebujemo prostorsko in gradbeno zakonodajo, ki bo omogočala, da si bo delavec iz plače lahko postavil hišo. “Da mladi kličejo državo, naj jim da stanovanja, je zgodovinska anomalija. Tega nikoli ni bilo in nikoli ne bi smeli pustiti, da se tako zaostri zakone,” izpostavlja Štih, ki je že pred časom v zvezi s tistimi, ki v najemnih stanovanjih vidijo rešitev problema, izpostavil, da ti sploh ne znajo razložiti, kaj bo z najemniki, ko ostarijo. “Takrat bodo pokojnine bistveno nižje, kot so danes. Kako bodo plačevali najemnino, če že danes komaj plačajo položnice?” je bil ob tem jasen.

Ker številne družine, zlasti pa mladi, zaradi visokih cen nepremičnin in pa otežene birokracije težko pridejo do svojega lastnega doma, leva politika gradnjo neprofitnih stanovanj s pridom uporablja kot inštrument za širjenje in ohranjevanje svojega političnega bazena. Aktualna vlada je tako na začetku mandata obljubila kar 30 tisoč stanovanjih. Pred dvema letoma na Brdu pri Kranju pa je minister Mesec spregovoril o dva tisoč stanovanjih, nakar ga je predsednik vlade popravil na tri tisoč. Premier pa je nato popravil še sam sebe na dva tisoč. A vseeno, eno so izrečene obljube, drugo pa je seveda na koncu sama realizacija.