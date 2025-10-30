Jan Macarol v poduk vladnim socialistom: “Kdor nikoli ni vodil lastnega podjetja, ne pozna meseca decembra.”

Piše: Celjski glasnik

Zadnje poteze Roberta Goloba in njegove vlade bi zelo dobro opisale besede: “Za oblast bomo naredili vse, pa naj stane kolikor hoče”.

In seveda so danes ljudje navdušeni nad obljubo o obvezni božičnici, vprašanje pa kako bo v prvih mesecih leta 2026, ko bodo zaradi tega pod novimi davki in obremenitvami ter nenazadnje morda celo pred znižanjem plač. Tako Robert Golob kot njegova vlada se namreč ne zavedata, da bosta po milijardni luknji, s tem ustvarila še večjo luknjo, že tako obremenjeno gospodarstvo pa še bolj obremenila.

Dovolj imam opletanja s tujim "kurcem" po koprivah – politikov. Kdor nikoli ni vodil lastnega podjetja, ne pozna meseca decembra. Ta je v podjetništvu ključen za investicije – takrat se kupi kakšno osnovno sredstvo in se reinvestira projicirani pričakovani dobiček leta. Na ta… — Jan Macarol (@JMacarolV) October 17, 2025

Vendar je vse zgolj z enim ciljem in to je ponovno priti na oblast, gospodarstvo ter strokovnjake pa se tukaj povsem izloča iz rešitev. Zato je podjetnik Jan Macarol neposreden: “Dovolj imam opletanja s tujim “kurcem” po koprivah – politikov. Kdor nikoli ni vodil lastnega podjetja, ne pozna meseca decembra. Ta je v podjetništvu ključen za investicije – takrat se kupi kakšno osnovno sredstvo in se reinvestira projicirani pričakovani dobiček leta.“

V nadaljevanju pa je lepo zapisal dejstva tistim ljudem, ki danes vidijo samo obljubljeni znesek: “Tokrat bomo udarjeni ravno tam, kjer si tega najmanj želimo. Božičnica v masi plač pomeni nekje 2–4 % stroška plač za podjetje. V večji masi je to lahko občuten strošek, saj plače pogosto predstavljajo največji del stroškov poslovanja. Če temu prištejem še 2 % za trajno oskrbo in vse ostale letošnje ukrepe, ugotovim, da so se podjetjem stroški za plače v povprečju povečali za do 5 %.”