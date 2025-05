Identitarni aktivisti ponovno počastili spomin na žrtve komunizma v Lipici, opozarjajo na nepokopane kosti in laži režima

Piše: C. R.

Skupina identitarnih aktivistov je na pokopališču Lipica v Škofji Loki ponovno izvedla akcijo v spomin na žrtve komunističnega režima. Prva akcija se je odvila na predvečer praznika Dan upora proti okupatorju, ko so aktivisti ob nepokopanih kosteh položili napis: “Mati, domovina, grob! Naše kosti pa ležijo kot smeti! Komunizem je laž!”. Z drugo akcijo so opozorili na prisotnost komunistične ideologije v sodobni družbi z izobešenim transparentom: “Laž je nesmrtna duša komunizma”.

Pokopališče Lipica je znano kot kraj, kjer so po drugi svetovni vojni brez sodnega postopka zakopali številne žrtve komunističnega nasilja. Številne kosti ostajajo še danes nepokopane, kar za svojce predstavlja dodatno bolečino in opominja na neobravnavano preteklost.

Komunistični režim je po koncu druge svetovne vojne v Sloveniji izvedel obsežne poboje. Ocene o številu žrtev se razlikujejo, vendar se gibljejo okoli več deset tisoč. Poleg množičnih grobišč, kot je Kočevski rog, so žrtve zakopane tudi na številnih drugih lokacijah po Sloveniji, med katerimi je tudi Lipica.

Pobojev so bile deležne različne skupine prebivalstva, med njimi vojni ujetniki, civilisti, domobranci in drugi, ki so bili označeni za “sovražnike ljudstva”. Metode usmrtitev so bile pogosto okrutne in ponižujoče, trupla pa so bila zakopana na skrivnih lokacijah brez pietetnega pogreba.

Aktivisti z omenjenima akcijama opozarjajo na nujnost celovite obravnave povojnih pobojev in izkazovanja pietete do vseh žrtev. Poudarjajo, da je soočenje s preteklostjo ključno za izgradnjo pravične in spravljive družbe. Opozarjajo tudi na, po njihovem mnenju, še vedno prisotno ideologijo komunizma, ki relativizira zločine in preprečuje resnično narodno spravo.

Lipica v Škofji Loki tako ostaja simbol tragičnega obdobja slovenske zgodovine in opomin na pomembnost spomina na žrtve totalitarnih režimov. Akcije identitarnih aktivistov ponovno odpirajo vprašanja o naši preteklosti in pozivajo k odgovornemu odnosu do nje.