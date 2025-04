Hočete poceni dizel gorivo? Pojdite na Hrvaško …

Piše: Moja Dolenjska

Cene naftnih derivatov so se zaradi rekordno nizkih cen surove nafte in visoke vrednosti evra v primerjavi z ameriškim dolarjev znižale. Cene so tako že nižje na Hrvaškem, v Sloveniji pa bodo nove cene začele veljati opolnoči.

Primerjava cen pa kaže, da so goriva na Hrvaškem bistveno cenejša kot v Sloveniji, razlika je v nižji davkih, ki jih imajo pri sosedih.

Primerjava cen:

Liter goriva, v evrih Slovenija Hrvaška 95-oktanski bencin 1,417 1,38 dizel 1,443 1,28 kurilno olje 1,036 0,68

Na Hrvaškem so cene pogonskih goriv povsod enake, v Sloveniji pa so na bencinskih servisih ob avtocestah bistveno višje, saj prodajalci cene lahko prosto oblikujejo.

Hrvaška vlada je cene določila že na petkovi seji, slovenska pa danes. Menda zaradi praznikov. Kar pomeni, da se v Sloveniji dan dlje kot na Hrvaškem vozimo z dražjim gorivom. Na Hrvaškem so zapisali, da cene začnejo veljati 22. aprila, to je danes. Veljale bodo 14 dni. V Sloveniji so nove cene določili od srede, 23. aprila dalje.

Cene pogonskih goriv so na Hrvaškem že dlje časa precej nižje kot v Sloveniji. Včasih, v času prejšnje vlade, pa je bilo tako (Slovenija je bila daleč najcenejša med sosedi):