Piše: Moja Dolenjska

Vlada z avgustom odpira novih 9 večnamenskih centrov za Rome. Za to bodo ob 20 milijonih namenili še dodatnih 5,5 milijona evrov.

“Na mestu so vprašanja:

bo za to manj nasilja romskih posameznikov in skupin,

bodo ti kazensko odgovarjali za svoja dejanja,

se bodo Romi, ki želijo živeti kot večina ostalih prebivalcev, počutili bolj varno v romskih naseljih,

bodo otroci redno hodili v šolo,

se bo večina Romov zaposlila kot to velja za večinsko prebivalstvo,

se bo denar namenil tudi za ljudi, ki so oškodovani zaradi kraj, različnih oblik vandalizma in nimajo miru?

Odgovor na vsa vprašanja je enak: NE

Koliko projektov je bilo že financiranih za vključevanje Romov? Koliko denarja namenjenega za vsebine, ki so bile brez pravih rezultatov?

Gre zgolj za nov “podvig” Golobovih. Še vedno se ne želijo lotiti reševanja problema tam in na način, kjer je to potrebno.

Zopet Golobovi praznijo denarnice tistim, ki zjutraj vstajajo, da gredo “na šiht”, na račun tistih, ki razgrajajo pozno v noč in spijo, ko smo drugi v službah!”

Tako je poslanka Anja Bah Žibert zapisala na omrežju X, ob novici, da je vlada namenila 5 milijonov evrov za ”izboljšanje socialno-ekonomskega položaja Romov, kakovosti življenja in medsebojnega zaupanja.”

V Slovenski demokratski mladini (SDM) pa so dodali: “Zaradi tega, ker so nadlegovali Slovence, so Romi od Vlade Roberta Goloba dobili 5 milijonov evrov za izboljšanje ekonomskega položaja, se vam to zdi normalno? Kdaj bomo pa Slovenci prišli na vrsto?”.

Posnetek