Golobovo maščevanje podjetniku Dariju Južni?

Piše: Domen Mezeg/ Nova24tv.si

Zadnje mesece se zdi, da se je odnos med Golobovo vlado in poslovnežem Južno, delnim lastnikom Petrola, ter več drugimi strateškimi podjetji spremenil v odkrito konfrontacijo. Ko je Petrol zaradi vladnih regulacijskih ukrepov začel zapirati nekatere poslovalnice, se je začela serija inšpekcijskih nadzorov – tarča so Južnova podjetja.

Med njimi sta bila izreden davčni nadzor in delovna inšpekcija v gradbenem podjetju CGP. Čeprav uradno ni potrjeno, se v poslovnih krogih šušlja, da gre za politično motivirano maščevanje. Zadnji vladni ukrepi kažejo, da se pritisk na podjetnika Darija Južno širi tudi na področje vodne infrastrukture.

Vlada je na petkovi seji (12. septembra 2025) sprejela pobudo za ustanovitev nove državne družbe Slovenske vode, d. o. o. z namenom institucionalnega preoblikovanja načina izvajanja gospodarskih javnih služb na področju voda in vodne infrastrukture. Prav tako je naročila ministrstvu, pristojnem za vode, da pripravi podrobnejši načrt institucionalnega preoblikovanja in posreduje pobudo za dopolnitev Letnega načrta upravljanja naložb za leto 2025 SDH, iz tega pa bo moral biti razviden načrt izvajanja pripravljalnih aktivnosti za ustanovitev nove družbe.

Po naših informacijah je poteza vlade neposredno povezana z namenom, da se onemogoči delovanje podjetjem v branži, med drugim tudi družbi Hidrotehnik, ki jo obvladuje Južna.

Uradna razlaga vlade je, da obstoječa institucionalna ureditev ni več primerna za obvladovanje izzivov, ki jih je razkrila obsežna sanacija po katastrofalnih poplavah avgusta 2023, vendar časovna sovpadanja in lastniška struktura prizadetih podjetij sprožajo dvome o resničnih motivih.

“Varne jasli” za Golobove kadre

Ustanovitev nove državne službe se lahko interpretira tudi kot ustvarjanje “varnih jasli” za posameznike, ki bi se ob morebitnem koncu Golobove vlade znašli brez funkcij. V tem kontekstu se zdi, da gre za več kot zgolj reorganizacijo dela gospodarstva – gre za strateško prerazporeditev vpliva in sredstev. Če se bo načrt uresničil, bo to pomenilo velik pretres za podjetja, ki delujejo na področju vodne infrastrukture.