(FOTO+VIDEO) Nova24TV z veličastnim koncertom obeležila 10 let – polna dvorana in dež čestitk

Piše: Nova24tv.si

Nova24TV je s slavnostnim koncertom obeležila deset let svojega delovanja – desetletje, ki je bilo pot od skromnih začetkov do vplivnega medijskega projekta v slovenskem javnem prostoru. Dvorana je bila nabito polna, vzdušje pa prežeto s ponosom in hvaležnostjo. Na družbenih omrežjih so medtem deževale čestitke in spodbudne besede.

Koncerta se je udeležil tudi Janez Janša s soprogo in na na X delil fotografije in zapis: “Nastanek Nova24tv.si leta 2016 je bil za slov. medijski prostor isto kot je bila vrnitev dr. Jožeta Pučnika leta 1989 za slovensko politiko. Metafora. Pogum. Sprememba. Druga plat. Resnica. Čestitke! Stati in obstati.”

Slavnostni dogodek je potekal 1. marca ob 17. uri v dvorani Antona Martina Slomška na Vrhniki. Organizatorji so nanj povabili vse gledalce, podpornike in ljudi dobre volje. Koncert je bil hkrati praznovanje in predstavitev desetletnega delovanja televizije ter spletnega portala, ki 15. oktobra 2025 obeležuje uradno deseto obletnico.

Na odru so nastopili številni znani glasbeniki: Original Štajerci, Alfi Nipič, Vili Resnik, Manca Špik, Nemir, Šepet, Zlati zvoki in Gašperji. Raznolik glasbeni program in slovenske pesmi so dodatno prispevale k slavnostnemu razpoloženju in povezal občinstvo.

Direktor televizije Boris Tomašič je ob jubileju poudaril razvojno pot portala: “Čeprav smo bili na začetku bolj agresivni, da smo se prebili na medijski trg, smo zdaj dosegli raven, kjer stavimo na verodostojnost in kakovost. Ni nam več treba biti populistični – osredotočamo se na to, da naše vsebine temeljijo na preverjenih dejstvih in so zanesljive.” Ob tej priložnosti so tudi nekdanji in sedanji uredniki spregovorili o dosežkih ter o stanju medijske krajine v Sloveniji, pri čemer so izpostavili vprašanje pluralnosti in raznolikosti pogledov.

Na družbenih omrežjih so se zvrstile številne čestitke. “Čestitke Nova24tv za pogum, moč in vztrajnost!”, “Še na mnoga leta”, “Bravo, vse najboljše za rojstni dan”, so le nekatere. Svojo podporo je izrazil tudi Aleš Primc, ki je zapisal: “Navdušen! @Nova24TV že 10 let bogati Slovenijo! V čast mi je, da sem bil od začetka in ves čas zraven. Praznovanje 10. obletnice!” Podobno je sporočil tudi Boštjan M. Turk: “Pravkar na Vrhniki. 10 letnica @Nova24TV. Polna dvorana, odlično vzdušje. Gremo naprej!”

Deset let po ustanovitvi Nova24TV tako obeležuje pomemben mejnik – ob podpori gledalcev, sodelavcev in podpornikov, z jasno izraženo ambicijo, da tudi v prihodnje ostane prepoznaven del slovenskega medijskega prostora.