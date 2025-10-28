(FOTOGALERIJA) Policisti PU Novo mesto “na terenu” – kako neprijetno jim je v resnici? Dejansko pobirajo zgolj “ostanke”

Piše: G. B.

“Policija z okrepljenimi silami nadaljuje z zagotavljanjem varnosti prebivalcev Novega mesta in širšega območja,” je sinoči sporočila PU Novo mesto.

V popoldanskem času so na terenu policisti različnih enot, ki z opazovanjem in patruljiranjem opravljajo delo na varnostno obremenjenih območjih na območju Policijske uprave Novo mesto ter na mestih, kjer je njihova navzočnost potrebna in pričakovana. S svojo prisotnostjo skrbijo za javni red in mir ter krepijo občutek varnosti med prebivalci, so še zapisali.

Sporočili so tudi enem izmed naselij v Novem mestu na podlagi odredbe sodišča opravili hišno preiskavo in kršitelju zasegli predelano plinsko pištolo, gumijevko in prepovedan pirotehnični izdelek. No, precej komično, saj se bistvo skriva drugje, očitno je vlada dala tistim pravim kriminalcem dovolj časa, da se umaknejo na varno in poberejo tudi svojo “robo”, medtem ko policija pobira “ostanke”. Edino razveseljiva novica tega dne je bila, da so storilca uboja v Novem mestu vendarle strpali v pripor.

“Kot smo že poudarili, razumemo zaskrbljenost prebivalcev, zato bomo nadaljevali s prisotnostjo policistov na terenu ter dosledno ukrepali zoper vsakršno obliko nasilja ali drugega protipravnega ravnanja,” so še zapisali in ob tem poslali tudi fotografije, ki jih objavljamo spodaj. Vendar naj bi videz varal, saj naši poročevalci s terena pravijo, da je šlo samo za eno policijsko racijo, medtem ko policije na splošno ni videti. Policija naj bi res intervenirala, vendar ne v Žabjaku, ki naj bi bilo najbolj problematično naselje.

Se pa lahko vprašamo, kako se ob tem počutijo policisti. Tisti navadni, ki morajo hodit na teren in so tudi najbolj ogroženi. “Čas bi bil, da tudi policisti spregovorijo! Ne vodstvo ampak tisti terenci, ki so v stiku s problematiko. Naj povedo svoje izkušnje, naj povedo tudi, če se na njih izvajajo pritiski… …politični, tožilski, pa tisti iz nevladnih struktur, mogoče medijski?! Gre za orožje, gre za drogo, s kom imajo kriminalci veze iz političnih struktur, mogoče iz struktur “služb”?! In kot javnost jim moramo zagotoviti podporo, da ne bodo šikanirani, mobingirani! To je najmanj kar lahko storimo za tisti del poštenega represivnega organa!” je zapisal znani komentator Miran Videtič.