DZ še pred volitvami na horuk izvolil tri nove ustavne sodnike, Keršmanca pa so lustrirali

Piše: C. R.

DZ je za ustavne sodnike na predlog predsednice republike Nataše Pirc Musar izvolil Tamaro Kek, Marka Starmana in Barbaro Kresal. Novoizvoljeni ustavni sodniki bodo spomladi nasledili ustavne sodnike Mateja Accetta, Klemna Jakliča in Rajka Kneza, ki bodo mandat sklenili 26. marca oz. 24. aprila. Novoizvoljeni sodniki so pred DZ tudi že zaprisegli. Ciril Keršmanc pa je izvisel, saj o njem sploh niso glasovali.

Tamara Kek, ki deluje na področju davčnega in gospodarskega prava, je bila na tajnem glasovanju izvoljena s 60 glasovi za in enim proti. Marku Starmanu, ki deluje na področju varstva narave, okolja in prostora ter Barbari Kresal, ki deluje na področju delovnega prava, pa so poslanci namenili po 55 glasov podpore, proti pa je glasovalo po šest poslancev. Pri vseh treh glasovanjih je bila ena glasovnica neveljavna.

Predsednica republike je novoizvoljene ustavne sodnike predlagala v začetku letošnjega januarja. Predlog za imenovanje Kresal je nato umaknila, ker je kazalo, da ta na glasovanju v DZ ne bo dobila zadostne podpore. Namesto nje je predlagala kandidata Cirila Keršmanca.

V petek pa so v koalicijskih poslanskih skupinah SD in Levici predsednici sporočili, da Keršmanca zaradi nekaterih njegovih stališč ne bodo podprli. Predsednica je zato v petek predlog za njegovo imenovanje umaknila in za ustavno sodnico ponovno predlagala Barbaro Kresal. Ta je v SD in Levici namreč podporo uživala že od začetka. Tudi iz Svobode, kjer so “v nekem trenutku dali prednost Keršmancu”, so nato v petek sporočili, da ugotavljajo, da tudi Kresal uživa podporo njihove poslanske skupine.

Ob tem se je sicer zvrstilo več opozoril o neprimernosti takšnega ravnanja, svaril pred diskreditacijo kandidatov in tudi pomislekov o ustreznosti takšne ureditve imenovanja.

Na seji mandatno-volilne komisije DZ pretekli teden so Kek in Starmana poleg koalicije podprli tudi poslanci opozicijske NSi, ob današnji obravnavi predloga za imenovanje Kresal pa so bili odsotni.

Poslanci SDS pa so glasovanje o kadrovskih zadevah na današnji seji DZ obstruirali. Kot je pred glasovanjem pojasnil poslanec SDS Zvonko Černač, menijo, da bi predsednica republike morala s predlogi za imenovanje počakati na čas po parlamentarnih volitvah, saj se tudi mandati ustavnim sodnikom iztečejo šele po volitvah. Zmotil jih je tudi formalni zaplet glede kandidatov, saj je po oceni SDS prišlo do kršitve procesa.

Menijo, da bi morali danes najprej glasovati o Keršmancu, če ta ne bi dobil zadostne podpore, pa bi lahko predsednica predlagala drugega kandidata. To po njihovem mnenju pomeni “neizbrisen madež” za parlament, ustavno sodišče, predsednico republike in koalicijo. Keršmanc je tako po njihovem mnenju zaradi svojih stališč o svobodi govora “politično kaznovan”. Z današnjim glasovanjem pa je “dokončno zabetonirana pot levičarski sestavi ustavnega sodišča, ki bo dodatno obremenjena s kršitvijo formalne procedure za devet let”, še meni poslanec SDS.