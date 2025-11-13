Dva, ki sta profitirala zaradi odstopa ministrov

Piše: Spletni časopis

Lista kandidatov za ministre, na kateri sta Andreja Kokalj in Branko Zlobko, premiera Roberta Goloba je danes prišla v parlament.

Oba kandidata sta že na dosedanji politični funkciji prišla zaradi številnih odstopov ministrov in poslancev Svobode in SD. Zlobko je poslanec Svobode postal pred letom, ko je odstopila poslanka Monika Pekošak, ki se je preseli v službo na državni DARS. To državno podjetje, kar so se tam znebili kadrov NSi, samostojno obvladuje Svoboda. Kandidatka za ministrico iz vrst SD Andreja Kokalj pa je namestnica dosedanje pravosodne ministrice Katičeve od 14. maja lani. Pred tem je bila zaposlena na KPK. Funkcijo je dobila po odstopu pravosodne ministrice Dominika Švarc Pipan, ki se je s svojim državnim sekretarjem Igorjem Šoltesom morala posloviti zaradi afere Litijska, ko je vlada na vrat na nos iz državnih rezerv čez novo leto kupila razpadajočo stavbo za sodnike, ki je ti nočejo. Letos nameravajo podobno na vrat na nos mimo proračunskih načrtov izplačati božičnice, da bi si pridobili dodatne simpatije med volivci v času pred volitvami.

Po poslovniku bo o ministrski listi parlament glasoval hkrati. Če liste dveh kandidatov večina poslancev ne bo podprla, kar je malo verjetno, lahko premier predlaga novo listo ali glasovanje o vsakemu od kandidatov posebej.

Katičeva in Poklukar sta že deveti in deseti minister, ki zapušča vlado Roberta Goloba. Bivši so že pred tem postali Tatjana Bobnar, Daniel Bešič Loredan, Uroš Brežan, Sanja Ajanović Hovnik, Irena Šinko, Dominika Švarc Pipan, Marjan Šarec (ta zaradi izvolitve za EU poslanca) in Darjo Felda. Odšla je že polovica vseh.

Nekdanja ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan in njen nekdanji državni sekretar Igor Šoltes Foto: DZ

Podobno so odstopili že številni poslanci Svobode. Ob že omenjeni Pekošakovi še Dejane Zavec, Martin Marzidovšek in po odstopu z ministrske funkcije tudi zvezdniški minister za reformo zdravstva Danijel Bešič Loredanu, ki se je odpovedal še poslanskemu sedežu.

Pred glasovanjem se bo Zlobko predstavil odboru za notranje zadeve, Kokaljeva pa odboru za pravosodje

Obvestilo odboru, da je na ministrski listi Zlobko, je takšno: