Državna skrivnost? ZPIZ zavrnil dostop do podatkov o lanskih subvencijah za “zaslužne” in dediče, ker se ministru Mescu ne da delati

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)

Ker ministrstvo za delo Luke Meseca še ni uradno potrdilo podatkov, in jih zaradi tega nimajo, so iz ZPIZ zavrnili mojo prošnjo za podatke o lanskih prejemnikih in višini politično dodeljenih dodatkov k pokojninam po zakonu za zaslužne, ki ga imamo še iz časov komunizma, njihovim dedičem, pa tudi o dodatkih nekdanjim športnikom, ki to dobivajo še po posebnem zakonu, ki ga je sam zase predlagal Peter Vilfan.

Praviloma Mesec podatke potrdi do konca junija, so mi sporočili. Lani so mi jih poslali maja. V letu 2024 je Svetlana Makarovič – kot so mi iz ZPIZ lani razkrili maja – dobila 21.515 evrov dodatka k pokojnini za zasluge za režim. Dodatek k pokojnini Makarovičeva dobiva od leta 1999. Po višini politično dodeljenega dodatka za zaslužne je bila Makarovičeva predlani na tretjem mestu. Povsem na vrhu je bil s 30.965 evri Arnož Polič, katerega zasluga za narod je bila, da je sin Radka Poliča. Dodatek za zasluge je podedoval. Vsak mesec mu je na račun zaradi tega padlo 2.580 evrov neto pokojninskega dodatka. Dodatek je po očetu podedoval 16. 9. 2022. Po podatkih, ki so mi jih posredovali pred letom najdlje podedovani dodatek za zasluge staršev dobiva Majda Branka Hribar. Od leta 1969. Kmalu bo 60 let. To kaže, kako staro je dodeljevanje dodatkov za zasluge, podobnih Zahodne države ne poznajo. In celo dedovanj subvencij za zasluge. To je bila posebnost komunizma.

Luka Mesec “drži ključ” do podatkov: Koliko smo lani plačali Makarovičevi, Vilfanu in dedičem zaslužnih bo znano šele, ko ga verjetno več ne bo, ker medtem potekajo pogovori o novi vladi. Da ZPIZ nima podatkov, koliko je izplačal lani, pa je izmišljotina. Prikrivajo vam podatke, do katerih imate pravico.

Polič je leta 2024 dobil več dodatka kot najbolj nagrajeni pravi “zaslužnež”, kar je bil Milan Dekleva s 27.962 evri. Ob “zaslužnih” državljanih po zakonu iz časov komunizma, med katerimi so tudi številni športniki, državne subvencije k pokojninam športniki zadnja leta dobivajo še dodatno po posebnem zakonu, ki ga je sam zase predlagal in pomagal uzakoniti nekdanji poslanec Pozitivne Slovenije, SAB in DeSUS Peter Vilfan. Podatke za Vilfana so mi iz ZPIZ lansko leto poslali 8. maja. Takšma je bila elektronska pošta:

Vilfan je predlani dobil na letni ravni 25.037 evrov davkoplačevalske subvencije k pokojnini. K temu dodatku pa seveda še pokojnino po vplačanih prispevkih. Na vrhu je bil po višini dodatka za športnike, športnike invalide in športne funkcionarje leta 2024 Boštjan Vogrinčič, ki je dobil 27.037 dodatka. Dobil ga je za zlato medaljo na svetovnem prvenstvu v golbalu leta 1998 (Madrid, Španija) in bronasto medaljo na svetovnem prvenstvu v golbalu leta 2002 (Rio de Janeiro, Brazilija) Med zanimivejšimi prejemniki so še zaradi vpletenosti v umor nekaj časa zaprti nekdanji rokometaš Vlado Bojović s 22.249, košarkaš Vinko Jelovac s 22.569, smučar Bojan Križaj 21.587, tenisačica Mima Jaušovec s 18.109…

Mojo prošnjo, da bi predstavili podatke za lani, so na ZPIZ zavrnili, ker jih uradno, kot so mi sporočili, še nimajo. Tako so to pojasnili: “Za leto 2025 bodo podatki na voljo šele, ko bodo uradno potrjeni s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (praviloma najkasneje do konca meseca junija tekočega leta). Zahtevane dokumentacije pri organu tako ni in se torej podatki ne nahajajo v materializirani obliki – zahtevana informacija sploh (še) ne obstaja.” Na ta odgovor, da ZPIZ še nima podatkov, koliko so lani plačali z denarjem davkoplačevalcev Poličem, Makarovičevim in Vilfanom, bi se lahko pritožil v 21 dneh informacijski pooblaščenki. Informacijska pooblaščenka je v preteklosti dosegla, da so vsi ti podatki javnosti sploh dostopni. Oblast jih je prej javnosti prikrivala. Pred referendumom o privilegijih za kulturnike so mi posredovanje podatkov o teh privilegirancih zavračali iz ministrstva za kulturo Aste Vrečko in iz ZPIZ. Usmerjali so me drug na drugega. Informacijska pooblaščenka pa je to presekala in zahtevala posredovanje podatkov javnosti. In tako smo prvič izvedeli, kdo vse dobiva in koliko.

Podatki so bili pomembni, vplivali so na razplet referenduma o še dodatnih privilegijih, ki so jih predlagali poslanci Svobode, SD in Levice, kar so volivci zavrnili s kar 92,5 odstotno večino.

Na zavrnitev se ne bom pritožil, ker bodo čez mesec dni po odgovoru iz ZPIZ podatki dostopni in zaradi tega pritoževanje in trud informacijske pooblaščenke ne bi imel smisla. Za informacije bom ponovno prosil v maju. V lanskem letu sem podatke o športnikih po Vilfanovem zakonu dobil 5. maja, o zaslužnih po zakonu iz časov komunizma (ZIPU) pa 28. maja. To je bilo le deloma v skladu z odgovorom, da so podatki ZPIZ dostopni praviloma do konca junija. Niso pa lani omenjali, da podatkov prej ni zaradi tega, ker jih mora najprej uradno potrditi ministrstvo za delo Luke Meseca.

Odločba, da sem prehitro prosil za podatke, ker jih še nimajo, ker čakajo Luko Mesca, je takšna: