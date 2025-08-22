Župani jugovzhodne Slovenije kritični do nereševanja romske problematike, pa tudi do Luke Mesca, ki je po njihovo lagal in žalil župane

Piše: Moja Dolenjska

Novomeški, črnomaljski, kočevski in ribniški župan (Gregor Macedoni, Andrej Kavšek, Gregor Košir in Samo Pogorelc) so včeraj pred stavbo vladnega urada za narodnosti v skupni izjavi izpostavili vladno neučinkovito ukrepanje in reševanje romske problematike.

S tem so se odzvali tudi na odziv Luke Mesca, podpredsednika vlade in ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki je nedavno tega namesto pomoči žalil župane in lagal.

V času samopromocijskega obiska romskega naselja Pušča v Prekmurju je namreč župane ostalih občin, kjer prebiva romsko prebivalstvo, obtožil, da ta naselja ne obiskujejo. Posredno pa, da so sami krivi za vse, kar se dogaja okrog te problematike.

Podobno je Mesec, ki je hkrati tudi glavni koordinator ukrepov za reševanje romskih vprašanj, pred tv-kamerami trdil tudi včeraj. Dejal je še, da želi, da se “z župani ne bi obkladali preko kamer”, ampak naj ti poskrbijo za dobro delovanje lokalnih skupnosti, država pa bo opravila svoj del”. “Samo s skupnimi napori nam lahko uspe, zato se zdaj tudi odpravljam čez cesto na sestanek, da se na štiri oči pogovorimo o stvareh, ki so jih zmotile,” je zaključil Mesec in se odpravil na sestanek delovne skupine o romski problematiki, katere člani so tudi omenjeni župani.

A glej ga zlomka. Planet18 je včeraj poročal, da po njihovih zanesljivih informacijah Luka Mesec te problematike, ki jo je “herojsko” predstavljal pred sejo skupine, tam ni niti omenil. Vodil pa je sejo.

Pred kamerami je Mesec včeraj še napovedal, da bo “v petek obiskal Žabjak”. Ali je mislil ta petek ali naslednji, ni povedal. Novomeški župan pa je povedal, da na občini s tem niso seznanjeni.

Celotna izjava štirih županov je objavljena na povezavi: novomesto.si/mma/-/2025082115264619/

Foto, vir: Mestna občina Novo mesto