Piše: C. R.

Danes je dan slovenske zastave. Praznujemo ga od leta 1998 v spomin na dejanje slovenskega domoljuba Lovra Tomana, ki je 7. aprila 1848 kot študent prvič izobesil slovensko zastavo na Wolfovi ulici v Ljubljani. S to potezo je odgovoril na izobešanje nemške zastave na stolpu Ljubljanskega gradu, je zapisano na vladni spletni strani.

Slovenska zastava, belo-modro-rdeča tribarvnica, se je uveljavila leta 1848, v času narodnega preporoda, ko so Slovenci določili slovenske barve na podlagi barv iz grba dežele Kranjske in jih predlagali v potrditev tedanji avstrijski administraciji.

Kasneje se je obdržala tudi po razpadu avstrijskega cesarstva, skozi obe Jugoslaviji. Sedanja slovenska narodna zastava sicer nima grba, za razliko od ruske zastave je modro polje nekoliko temnejše. Takšno zastavo so junija 1991 postavili na vrhu Triglava in posnetek nato predvajali na razglasitvi samostojne države 26. junija 1991. Na tej proslavi so prvič uradno izobesili sedanjo zastavo Republike Slovenije.

Slovenska zastava je poleg grba in himne eden od pomembnih simbolov Republike Slovenije, ki označujejo pripadnost lastni domovini.

Društvo Heraldica Slovenica bo ob tem dnevu 12. aprila organiziral tradicionalno proslavo z vojaškimi častmi.