Burna noč v Šmarjeti na Dolenjskem: Rom vdrl v svinjak in zaklal prašiča, domačini ukrepali po svoje

Piše: Moja Dolenjska

V noči s torka na sredo so imeli v Šmarjeti v občini Šmarješke Toplice nadvse burno noč.

Kot vedo neuradno povedati domačini, sta se dva Roma pretihotapila v enega od hlevov, kjer sta zaklala prašiča in ga skušala odnesti. Pri tem pa so ju zalotili domačini. Enega od Romov so prijeli in pretepli ter z njim počakali policijo. Drugi Rom pa jim je pobegnil z avtomobilom, a se je med vratolomno vožnjo po Šmarjeti prevrnil, kar je razvidno iz slik, ki sta nastali naslednje jutro in smo ju prejeli v uredništvo.

Dogodek je posredno potrdila tudi policija. »Nekaj pred 21. uro smo bili obveščeni, da naj bi na območju Šmarjete nekdo v odklenjenem kmetijskem objektu pokončal prašiča in ga poskušal odtujiti. OKC je na kraj takoj napotil policiste, ki so v bližini izsledili in prijeli 30-letnega storilca. Policisti nadaljujejo z ugotavljanjem vseh okoliščin, o ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo,« je policija zapisala v sredinem poročilu o dogodkih, ki so se zgodili v torek.