Borut Rojc opozarja, da so edini uspehi Golobove vlade novi in višji davki ter dolgotrajna oskrba, ki je ni!

Piše: Celjski glasnik

Veliko črnila je že bilo prelitega okoli kongresa stranke, vse od tega, da sta zakonca Gaber-Golob prikorakala na prizorišče ob morilski pesmi, do tega, da se je Golob zopet hvalil z po njegovo velikimi uspehi vlade.

Na koncu koncev pa se seveda ni mogel izogniti populizmu ter hujskaštvu proti drugi politični opciji.

Robert Golob je na kongresu v Kopru nizal dosežke, ki so jih dosegli. A mi jih lahko kdo našteje? 🤔🧐🤔

1. Novi davki. 😠😡🤬

2. Višji davki. 😒😬😩

3. Dolgotrajna oskrba, ki je ni. 😔😞😟

4. … 🙄🤫🤐#SvobodaStane#OtroškiVrtec — Borut Rojc (@BorutRojc) September 21, 2025

A mnogi so tudi tokrat posebno pozornost namenili Golobovi samohvali o tem, kako je njegova vlada poskrbela za svobodo, ter dosežki, ki bi jih naj dosegli. Ker se je predsednik vlade tako vehementno hvalil kaj vse so naredili, je politik Borut Rojc retorično zastavil vprašanje, če lahko Golob konkretno našteje nekaj uspehov njegove vlade.

Po mnenju Rojca, kot velike večine strokovnjakov, so edini uspehi te vlade novi davki, višji, davki ter dolgotrajna oskrba, ki je ni. Tukaj je tudi prav gotovo stanovanjska politika, ki je poskrbela za 30 tisoč stanovanj v oblakih ter uničevanje slovenskega gospodarstva!!?? In kot je lepo na koncu zaključil Borut Rojc, nas svoboda pod Golobom veliko stane, sami pa se obnašajo kot otroški vrtec.