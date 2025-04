Blizu Velenja po komunistično smetijo po gozdovih

Piše: C. R.

V uredništvo smo prejeli sporočilo bralca, ki opozarja o odlaganju odpadkov v župnijski gozd Sveti Martin v Savinjski regiji. Bralec opozarja, da je posredoval podatke tudi drugim medijem, a razen bežne objave ni bilo zanimanja.

Kot je dejal bralec, je razočaran nad tem kaj se dogaja v gozdu, ki ga čisti več let. Kot je zapisal, naj bi si ga nekateri »lastili za odlaganje svojih odpadkov«. V gozdu so bile postavljene kar štiri table prepovedi odlaganja odpadkov, ki so bile postavljene v marcu ob poti, ko se je čistil gozd, a jih je nekdo uničil in na pot zmetal veje. Gre za problematiko odlaganja odpadkov v privatnih gozdovih. »Odlagajo odpadke, kot so to počeli v času komunizma«, opozarja razburjen bralec in dodaja, da ga to spominja na čase, ko je Velenje nastalo kot mesto totalitarizma, spomeniki katerega še vedno stojijo v tem mestu.

Bralec, doma iz Velenja, izpostavlja, da ga kot Velenjčana boli srce tako ob onesnaževanju gozdov, kot ob ideološkem onesnaževanju mesta s Titovim spomenikom, ki traja že desetletja. Spomenik bi moral biti odstranjen, trg pa preimenovan po rudarjih, ki so v nesreči izgubili življenje.