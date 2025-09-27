Bi Golobova vlada rakete namesto v Izraelu kupovala v Gazi?

Piše: Spletni časopis

“Ta trenutek, ko se v Gazi dogaja genocid in glede na to, kar dela izraelski režim, je vsak cent, ki posredno ali neposredno preide nazaj v Izrael in to ravno z nakupovanjem orožja, nesprejemljiv in to je pač tudi primer EuroSpikea. Mislim, da je to neetično, nemoralno in seveda tudi zelo sporno v tem trenutku.”

Tako je vodja poslanske skupine vladne Levice Matej Tašner Vatovec za državno RTV Slovenija, kjer so vladajoči po volitvah izvedli največjo čistko v zgodovini države, odločno zavrnil, da bi država za svojo obrambo še kupovala, kot so to opisali na RTVS “izraelski protioklepni raketni sistem Spike”. To, so še opozorili v tem mediju, načrtujejo tudi z državnim proračunom za prihodnja leta.

Sistem naša vojska uporablja že skoraj dve desetletji, kupuje ga od nemškega proizvajalca EuroSpike, ki je v solastništvu izraelskega podjetja. Med letoma 2020 in 24 je bilo nabav za okoli 29 milijonov evrov, opozarja državna RTVS.

Ko so iz RTVS v kabinetu premiera preverjali, zakaj vlada kupuje orožje od podjetja, kjer so solastnik Izraelci, so jim odgovorili, da bi prekinitev uporabe sistema Spike negativno vplivala na bojno pripravljenost in delovanje slovenske vojske doma in v tujini. In še, da je zamenjava oborožitvenega sistema dolgotrajen proces z znatnimi stroški.

Izraelci zaradi desetletij, kar jih ogrožajo sosednje arabske države pa tudi Palestinci iz Gaze in Zahodnega brega, slovijo po vrhunskem orožju, vse vojne doslej so zaradi tega zmagali. Tudi palestinske rakete, ki redno letijo nad Izrael, praktično vse sestrelijo, zaradi tega v Izraelu doslej ni bilo sto tisoče mrtvih civilistov.

Za zdaj še ni sporočil iz vlade ali državnih medijev, kaj je alternativa. Glede na vladno politiko politične in finančne podpore Palestini pa bi alternativa lahko bila, da bi kupovali v Gazi proizvedene rakete, tam namreč slovijo po množici izstrelkov, ki so poceni in jih redno pošiljajo nad Izrael. Raketiranje je bilo ob brutalnem terorističnem napadu z umori, posilstvi in ugrabitvijo množice talcev, celo dojenčkov, eden od razlogov za vojaško posredovanje Izraela v Gazi, ki ga naša vlada označuje za genocidno.

Dela talcev Palestinci iz Gaze, ki jih vodi Hamas, še do danes niso izpustili ali vsaj vrnili njihovih trupel.

Denar Gazi naša vlada tako ali tako že pošiljajo za humanitarno pomoč, na Zahodni breg pa še za delovanje Palestinske birokracije. Če bi kupovali rakete, ki jih Palestinci proizvajajo tam, bi to pomoč naša vlada le še nadgradila.