(ANKETA) SDS daleč pred vsemi

Piše: M. Bo.

Najnovejša javnomnenjska raziskava inštituta Parsifal kaže, da bi daleč največjo podporo ob volitvah v državni zbor dobila Slovenska demokratska stranka. Trenutno vlado podpira le 28,7 odstotka vprašanih, velika večina, kar 64,3 odstotka, je ne podpira.

Parsifalova javnomnenjska raziskava kaže, da bi se naslednjih državnozborskih volitev udeležilo 57,6 odstotka anketirancev, kar je več kot ob junijski raziskavi (54,2 odstotka), daleč največ pa bi jih svojo podporo namenilo Slovenski demokratski stranki (SDS). Če bi bile volitve to nedeljo, bi namreč 22,4 odstotka vprašanih svoj glas dalo SDS, na drugem mestu je Gibanje Svoboda z 12,4-odstotno podporo, sledijo stranke SD (6,5 odstotka), Demokrati (5,7), Prerod (5,2) ter združeni Levica in Vesna (5,1).

Med neopredeljenimi je največ takih, ki še ne vedo, koga bi volili (17 odstotkov), 6.4 odstotka vprašanih se volitev ne bi udeležilo, 4,7 odstotka jih ne bi volilo nobene izmed ponujenih strank, 1,4 odstotka pa bi volilo neko drugo stranko.

Med opredeljenimi še večji delež za SDS

Med tistimi, ki pa so opredeljeni, bi jih največ volilo SDS (31,8 odstotka), sledijo Svoboda (17,6 odstotka), SD (9,2 odstotka), Demokrati (8,1), Prerod (7,3), Levica in Vesna (7,2), NSi (5,1), Glas upokojencev Slovenije (4) itd. Tudi med tistimi, ki bi se volitev zagotovo udeležili, je največ naklonjenih SDS (30,9 odstotka), sledijo Svoboda (15,8), Demokrati (6,5), SD (6,1), združeni Levica in Vesna (5,8), NSi (4,9) in Prerod (4,4) . Ob upoštevanju tistih, ki se bodo volitev zagotovo udeležili in so hkrati opredeljeni, je slika podobna: največ bi jih volilo SDS (36,7 odstotka), sledijo Svoboda (18,7), Demokrati (7,8) in SD (7,3).

Nezadovoljnih z vlado je vse več

Vlado podpira 28,7 odstotka vprašanih, velika večina, kar 64,3 odstotka, vlade ne podpira. Nezadovoljstvo z delom vlade opazno raste; aprila je bilo nezadovoljnih “le” 58,7 odstotka anketiranih, oktobra 60,8 odstotka.

Med tistimi, ki vlado podpirajo, je največ moških, starih 55 let in več, z osnovno šolo ali nižjo izobrazbo. Med tistimi, ki vlade ne podpirajo, je največ moških, starih od 18 do 34 let, s poklicno šolo.

O raziskavi

V raziskavo, ki jo je za Nova24TV opravila agencija Parsifal med 20. in 22. oktobrom po spletu in telefonu, je bilo zajetih 791 anketirancev, od tega 51 odstotkov žensk. Povprečna starost je 52,6 leta, pri čemer jih je največ iz najstarejše starostne skupine (46,3 odstotka), nekoliko manj iz srednje starostne skupine (36 odstotkov) in najmanj iz najmlajše (17,7 odstotka). Največ (35,2 odstotka) ima dokončano višjo, visoko izobrazbo ali več, sledijo tisti z dokončano srednjo šolo (34,1 odstotka), 20,3 odstotka jih ima poklicno šolo in 10,3 odstotka dokončano ali nedokončano osnovno šolo. Največ anketirancev prihaja iz Osrednjeslovenske regije (26,8 odstotka), sledita Podravska (15,2) in Savinjska regija (12,6).