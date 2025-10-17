Anketa OZS: Večina obrtnikov in podjetnikov ne podpira obvezne božičnice in vidi v tem zgolj predvolilno potezo predsednika vlade

Piše: M. Č.

Kar 91 odstotkov obrtnikov in podjetnikov ne podpira obvezne božičnice, prav toliko jih meni, da je napoved božičnice zgolj predvolilna poteza oz. predvolilni bombonček predsednika vlade. Tretjina obrtnikov in podjetnikov se bo morala celo zadolžiti, če bo želela izplačati obvezno božičnico še letos. Polovica obrtnikov in podjetnikov bo primorana dvigniti cene storitev in izdelkov. To je med drugim pokazala anketa, ki jo je med svojimi člani izvedla Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.

Anketa, v kateri je sodelovalo 2890 obrtnikov in podjetnikov, članov OZS, je pokazala tudi, da je božičnico lani izplačalo 43 odstotkov članov, sodelujočih v anketi. Ta odstotek pa bi se znatno povečal, če bi se vlada odločila, da bo božičnica prostovoljna ter brez davkov in prispevkov. Kar 70 odstotkov vprašanih je namreč odgovorilo, da bi v primeru neobvezne božičnice ter brez davkov in prispevkov božičnico tudi izplačali.

Uvedba obvezne božičnice bo zagotovo imela tudi negativne posledice, kar kažejo tudi podatki, zbrani na podlagi ankete OZS. Skoraj polovica, 48 odstotkov anketirancev meni, da bodo primorani stroške za božičnico prevaliti v dvig cen storitev in izdelkov, 40 odstotkov vprašanih pa pravi, da bodo zaradi božičnice morali v letu 2026 zmanjšati investicije. 43 odstotkov jih ocenjuje, da bodo zaradi obvezne božičnice morali znižati regres in druge nagrade zaposlenim, skoraj tretjina (30 odstotkov vprašanih) pa se bo morala zadolžiti, če bo želela izplačati božičnico.

»Izjave predstavnikov vlade v javnosti, da božičnico podpirajo gospodarstveniki, so se na podlagi rezultatov naše ankete izkazale za čisto demagogijo, celo laž. Anketa je pokazala, da obvezne božičnice večina obrtnikov in podjetnikov, ki predstavljajo več kot 99 odstotkov celotnega gospodarstva, ne podpira. Izkazalo se je tudi to, da bodo zaradi obvezne božičnice na slabšem tako zaposleni kot potrošniki. Zaposleni bodo dobili manjši regres in nagrade, potrošniki pa bodo morali za storitve in izdelke plačati več. Obrtniki in podjetniki so jasno povedali – božičnica je zgolj predvolilna poteza predsednika vlade. Še je čas, da predsednik vlade razmisli o tem, ali res želi dobro slovenskemu gospodarstvu in zaposlenim,« je ob tem poudaril predsednik OZS Blaž Cvar.

Anketo je OZS izvedla med svojimi člani med 13. in 17. oktobrom 2025.