Anja Bah Žibert: Pritiski na lastnike zemljišč na trasi Kanala C0 naj se nemudoma ustavijo

Piše: Moja Dolenjska

V začetku aprila se je ponovno pokazalo, da Mestna občina Ljubljana z županom Zoranom Jankovićem na čelu in ob asistenci Policije poskuša na vse načine priti do gradbenega dovoljenja za dokončanje gradnje kanala C0 in pripravlja nov poskus prevzema spornih zemljišč.

V zadnjih dneh pa se vrstijo še dodatni nesprejemljivi pritiski na državljane, ki jih je župan Janković, kot je ugotovilo Ustavno sodišče RS, neustavno razlastil.

Na to je opozorila poslanka Anja Bah Žibert, predsednica parlamentarne preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab in nezakonitosti pri gradnji povezovalnega kanala C0 na območju ljubljanskega vodonosnika Ljubljanskega polja. Obveščena je bila, da notranji minister Boštjan Poklukar oziroma Policija ne popuščata in nadaljujeta s pritiski na lastnike zemljišč. Sedaj jih obravnavata celo kot osumljence storitve kaznivega dejanja Preprečitve uradnega dejanja.

Bah Žibertova je v prilogi dodala dopis Policijske postaje Ljubljana Bežigrad enemu izmed lastnikov zemljišč. “In to kljub dejstvu, da je Policija leta 2022 asistirala neustavnemu početju in ob tem ravnala celo nestrokovno s fizično silo nad enim izmed lastnikov zemljišč. Na ponavljajoče se pritiske Policije sem minuli teden opozorila tudi v okviru ustnih poslanskih vprašanj,” je dodala Anja Bah Žibert.

Zapisala je, da je kot predsednica preiskovalne komisije, poslanka in državljanka ogorčena, da se želi z zlorabo represivnega organa doseči, da bi tudi lastniki zemljišč pokleknili. Pričakuje, da se takšna ravnanja nemudoma prenehajo.

“Ob vsem dogajanju pa, kot že tolikokrat do sedaj, ponavljam: Projekt kanal C0 bi bilo potrebno nemudoma zaustaviti, opraviti celovito revizijo in poskrbeti, da se za projekt, ki poteka čez največji ljubljanski vodonosnik, opravi presoja vplivov na okolje.”

