Ali oblast ščiti Dušana Smodeja, da ne bi s pričanji pred organi pregona uničil Luko Mesca in Levico?

Piše: Celjski glasnik

Tako Niko Kovač kot tudi drugih vladnih nevladnikov so polna usta, kako je potrebno zaščititi ljudi pred spolnim in fizičnim nasiljem, a kot kaže le do tam, ko gre za njihove.

Kljub temu, da ima afera Fotopub, kjer so akterji izkoriščali mlada deklata za spolne usluge, dolgo brado, se pri organih pregona kot kaže zadeva ne premakne iz mrtve točke. Dušan Smodej pa še danes veselo hodi po Ljubljani.

Kljub temu, da se eden glavnih akterjev te afere svobodno sprehaja po glavnem mestu in ga ljudje lahko opazijo, ga kot kaže organi pregona ne morejo izslediti. Tako celo vladi naklonjeni Dnevnik poroča, da sodišče ne najde Dušana Smodeja in mu tako osem mesecev po vloženi obtožnici le te ne morejo vročiti. Že jutri pa bo oblast, ki kot kaže brani Smodeja ljudem moralizirala, kako sodišče ni moglo najti predsednika opozicije oziroma ta ni sprejemal sodnih pisanj.

Več: