Piše: Moja Dolenjska

Golobova spremljevalka Tina Gaber ima pooblaščenko, ki v “njenem imenu in na njen račun”, bogato plačano na stroške davkoplačevalcev, ureja vse “njene osebne in pravne zadeve”. Česa takšnega si doslej še noben predsednik slovenske vlade ni dovolil.

Robert Golob, Tinin fant, kot ga pogosto imenujejo na družbenih omrežjih, je prijateljico Gabrove v kabinetu predsednika vlade zaposlil “na zaupanje”. In to s plačo, ki presega vse meje razuma.

Številni se sprašujejo, če je to sploh zakonito. Na podlagi česa je oseba, ki skrbi za osebne zadeve spremljevalke predsednika vlade, zaposlena v njegovem kabinetu? Iz vlade tudi niso zanikali, da je bila Gabrova vključena v delegacijo, ki je šla v ZDA. Spomnimo. Pred časom, še v času prejšnjega predsednika Joea Bidna (tik pred ameriškimi volitvami), so potovali v ZDA, četudi v Belo hišo sploh niso bili povabljeni. Kolikšni so bili celotni stroški tega potovanja, javnosti še vedno niso razkrili. Res pa je, da provladni mediji o tem molčijo.

Postavlja se veliko vprašanj, med drugim tudi, ali je državni proračun postal zasebna denarnica Tine Gaber.

In kdo je pooblaščenka, ki ureja osebne stvari za Gabrovo? Ime in podatke so pred časom razkrili v oddaji Planet18.

To je njena osebna prijateljica Pina Weisseisen, v Golobovem kabinetu je zaposlena na zaupanje, z mesečno bruto plačo 5.567,86 evra, k temu prejema še 400 evrov dodatka za obremenjenost.

Pooblastilo, ki ga je Tina Gaber podpisala za to, da Pina Weisseisen ureja vse njene osebne in pravne zadeve, vključno z zadevami, ki so vezane na njeno pravico do lastne podobe in imena.