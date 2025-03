Alenka Helbl: Pozivamo Vlado Republike Slovenije, naj nemudoma ukrepa in priskoči na pomoč številnim staršem ter mladim družinam, ki kljub redni zaposlitvi vse težje pokrivajo visoke stroške vrtca

Piše: C. R.

“V zadnjih tednih skorajda ne mine dan, ko poslanci Slovenske demokratske stranke ne bi prejeli telefonskega klica ali elektronske pošte staršev, ki imajo svoje otroke v vrtcih. Razlog? Podražitve cen vrtcev in vse bolj nenormalno visoke položnice,” sporočajo iz SDS.

“Mnoge občine so v tem letu že, nekatere pa še bodo dvignile cene vrtcev zaradi višjih cen stroškov dela, ki jih je prinesla tako imenovana reforma plač v javnem sektorju. Seveda, vzgojitelji in drugi zaposleni v vrtcih si nedvomno zaslužijo višje plače. A kakšen uspeh je to, če spremembe dosežeš na način, da vso finančno breme prevališ na občine in posledično na starše? Ko na eni strani dobijo starši za nekaj deset evrov višjo plačo, na drugi strani pa bodo teh nekaj deset evrov porabili za plačilo višje položnice za svojega otroka, potem je jasno, da se slovita reforma, s katero se hvali vlada Roberta Goloba, sesuva kot hišica iz kart. V najtežjem položaju so prav tiste mlade družine, kjer sta starša zaposlena s povprečnim dohodkom, sta na začetku karierne poti, urejata lasten dom,” opozarja poslanka Alenka Helbl.

In zakaj bo vlada višje cene oskrbnin v domovih za starejše občane, ki so posledica tako imenovane reforme plač v javnem sektorju, pokrila iz državnega proračuna, medtem ko tega ne želi storiti pri višjih cenah vrtcev?

“V Slovenski demokratski stranki pozivamo Vlado Republike Slovenije, da nemudoma ukrepa in pomaga številnim staršem in mladim družinam, ki kljub zaposlenosti že težko zmorejo breme visokih položnic za vrtec,” še poziva poslanka.