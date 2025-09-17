57. MOS je odprl svoja vrata: Ta sejem je danes prostor znanja, idej, priložnosti, povezovanja in sodelovanja.

Piše: Vančo K. Tegov

Na Celjskem sejmu se je danes slavnostno začel 57. MOS, največji poslovno-sejemski dogodek v regiji.

Otvoritve so se udeležili številni visoki gostje iz gospodarstva, politike in stroke, ki so poudarili pomen MOS-a kot stičišča znanja, poslovnih priložnosti in povezovanja. Prav tako je Celje in sejem kot velik regionalni sejem primerno mesto. Stičišče napredka, razvoja in možnost kjer se prikazujejo rezultati tega napredovanja družbe.

Predsednica upravnega odbora Celjskega sejma Nina Ermenc Pangerl je v svojem otvoritvenem govoru poudarila, da MOS danes presega tradicionalno vlogo sejma: »Če so bili sejmi skozi zgodovino predvsem prostor trgovanja, so danes postali prostor izmenjave znanja, idej in priložnosti, povezovanja in sodelovanja. MOS ni več le razstavni prostor, ampak mesto povezovanja gospodarstva, stroke, politike in javnosti.« Dodala je, da je MOS pomemben tako za podjetnike kot za mlade in odločevalce: »Za podjetnike je MOS priložnost, da pokažejo svoje delo, dobijo nove kupce in partnerje. Za mlade je MOS okno v svet podjetništva. Za politiko pa je MOS vpogled v izzive gospodarstva in priložnost, da prisluhne, kaj gospodarstvo resnično potrebuje.«

Sejem kot je MOS ga je treba doživeti od znotraj. Te izkušnje ne morete ponotranjiti brez vaše direktne prisotnosti.

Matjaž Han, minister za gospodarstvo: »Kljub temu ostajam optimističen glede prihodnosti. Za mene je najbolj pozitiven kazalnik v zadnjem času rast investicij, kajti prav investicije nas lahko potegnejo iz težavnih razmer,« je na otvoritvi MOS-a izpostavil Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han ter poudaril, da na voljo skoraj 650 milijonov evrov spodbud, od tega več kot 300 milijonov subvencij in prek 300 milijonov povratnih spodbud v obliki posojil, garancij in tveganega kapitala. Minister je zaključil z zavezo: »Obljubim samo to, česar se lahko držim – da vam bom vedno prisluhnil in se odzval na vaš klic, kolikor bo to v moji moči.«

Predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Blaž Cvar je v nagovoru spomnil na korenine sejma in na vlogo obrtnikov: »Ponosno zremo v leto 1967, ko smo prav obrtniki dali pobudo za prvi tovrstni sejem na tem prostoru. Sejem se je z leti razvil in prerasel svoje okvirje, danes pa ga uvrščamo med največje poslovno-sejemske dogodke v regiji.« Kot ključno sporočilo je dodal: »Če bo šlo dobro gospodarstvu, bo šlo dobro vsem državljankam in državljanom Slovenije.«

Župan Celja Matija Kovač pa je ob otvoritvi poudaril pomen MOS-a za Celje in širšo regijo: Ko uspejo podjetniki, se odprejo priložnosti za vse. MOS pa je prostor, kjer povezovanje, zaupanje in partnerstvo postajajo ključ do prihodnosti.«

MOS je največji in najpomembnejši poslovno-sejemski dogodek v regiji, ki povezuje podjetnike, gospodarstvenike, politiko in širšo javnost. Letos bo med 17. in 21. septembrom na enem mestu združil trajnostno gradnjo, obrtništvo, podjetništvo, inovacije in številne poslovne dogodke.

MOS je most ki povezuje, gradi in pokaže kaj se z povezovanjem in napredkom da doseči. Tega vlaka prikazovanja napredka, kakor tudi vlaka kjer se med dogajanjem tega napredka tu in tam opozori na nepredvidene zavore in spotike da bi se lažje odvijala ta vožnja vlaka gospodarskega napredka. Vsak je upravljavec tega vlaka napredka v kolikor mu ne nastavlja palice med kolesje med to vožnjo, želi peljati v smeri ki bi naj prestavljal napredek.