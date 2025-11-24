35. dobrodelni koncert KLIC DOBROTE za družine v stiski

Piše: Slovenska karitas

Slovenska karitas in RTV Slovenija v sredo, 26. 11. 2025 ob 20.00, pripravljata 35. dobrodelni koncert Klic dobrote za slovenske družine v stiski v Dvorani Golovec v Celju, z neposrednim prenosom na TV SLO 1, Radiu Slovenija in Radiu Ognjišče.

Z današnjim dnem stopamo v Teden Karitas, ki nas nagovarja z geslom »Na poti upanja«. Misel, ki bo zazvenela tudi na dobrodelnem koncertu Klic dobrote. Predvsem je povabilo, da kot družba stopimo drug k drugemu in odpremo prostor za sočutje.

V Karitas se vsak dan srečujemo z ljudi, ki se znajdejo na težkih življenjskih preizkušnjah. Nekateri se borijo s pomanjkanjem materialnih sredstev, drugi nosijo tudi breme globoke duševne ali čustvene stiske.

Slovenska karitas v Tednu Karitas z osrednjim dogodkom, dobrodelnim koncertom Klicem dobrote, še posebej poudarja skrb za družine iz socialno šibkejših okolij. Pri tem pa so otroci najranljivejši, saj jih najbolj prizadenejo negotova zaposlitev staršev, prenizki prihodki, zadolženost, nesreče ali bolezni v družini. Takšne razmere pustijo sledi, ki jih pogosto nosijo vse življenje. Naša pomoč je nujna, da lahko družinam pomagamo pri zagotavljanju hrane, plačilu osnovnih stroškov, ogrevanju domov in nakupu higienskih potrebščin. Ob naraščajočih cenah življenjskih potrebščin je ta pomoč še toliko pomembnejša.

V sredo, 26. novembra ob 20.00, vas RTV Slovenija in Slovenska karitas vabita, da skupaj prinesemo upanje tistim, ki ga najbolj potrebujejo. Na odru dvorane Golovec v Celju bo potekal dobrodelni koncert Klic dobrote. To bo večer glasbe, srčnosti in solidarnosti, ki združuje glasbenike, prostovoljce Karitas in vse vas, ki s svojo dobroto spreminjate življenja. Koncert bo prenašal tudi Prvi program Radio Slovenija in Radio Ognjišče.

Sredstva, zbrana na koncertu in decembrskih dobrodelnih akcijah Karitas, so ključna za pomoč več kot 20.000 družinam v stiski. Lani so se darovalci v času koncerta odzvali z 195.000 EUR zbranimi sredstvi in tako pomagali družinam. Prav z vašo podporo lahko župnijske Karitas po vsej Sloveniji zagotavljajo hrano, osnovne življenjske potrebščine in toplino doma tistim, ki jim je najtežje. Na 453 župnijskih Karitas se več kot 10.100 prostovoljcev skozi vse leto trudi pomagati, podpirati družine in jih opogumljati v stiski.

Na posebni telefonski številki 01 472 00 11 bomo na dan dobrodelne akcije in v času koncerta med 20. in 22. uro zbirali prispevke za družine. Svoj prispevek pa lahko sporočite tudi preko obrazca na spletni strani www.karitas.si.

S pesmijo nas bodo nagovarjali skupina DIAMANTI, Alenka Godec, Alfi Nipič, Erosi, Jan Plestenjak, Luka Sešek, Monika Avsenik, Matej Šoklič, Nika Zorjan, Nina Strnad, Nuša Derenda, Raubarji, Tine Lustek, zbor OŠ Alojzija Šuštarja. Scenarij za koncert je oblikovala Mojca Kepic, režiral ga bo Aljaž Bastič.

Z besedo vas bosta nagovarjala Bernarda Žarn in Jure Sešek. Med dobrodelnim koncertom bomo pogledali tudi v Studio 1 v Ljubljano, ker bo voditeljica Klara Eva Kukovičič v družbi mladih prostovoljci Karitas in Slovenskimi skavti. Za glasbeno vzdušje v studiu bosta poskrbela Ditka in Gorazd Čepin.

Ponovitev dobrodelnega koncerta bo v nedeljo, 30. 11. 2025, ob 8.00 na 2. programu TV Slovenija. Prostovoljne denarne prispevke bodo gledalci lahko oddali tudi med ponovitvijo.

Vse možnosti za donacije v okviru dobrodelnega koncerta Klic dobrote:

Na posebni telefonski številki 01 472 00 11 na dan dobrodelnega koncerta v sredo, 26. 11. 2025, med 20. in 22. uro.

na dan dobrodelnega koncerta v sredo, 26. 11. 2025, med 20. in 22. uro. Ves čas preko spletnega obrazca na karitas.si.

V času ponovitve dobrodelnega koncerta v nedeljo, 30. 11. 2025 ob 8.00.

Na telefonski številki 01 300 59 60 vse do konca decembra zbiramo sredstva za pomoč slovenskim družinam v stiski.

vse do konca decembra zbiramo sredstva za pomoč slovenskim družinam v stiski. Z nakazilom na TRR:

Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana

TRR : SI56 02140-0015556761

Namen: Klic dobrote – pomoč družinam

Sklic: SI00 3514

Koda namena: CHAR

Veselimo se večera, polnega dobrote, prijetne glasbe in skupnega ustvarjanja topline za družine v stiski. Z vašo pomočjo bo tudi letos veliko družin prejelo tisto najdragocenejše – občutek, da niso sami. Bodimo jim sopotnik na poti upanja.