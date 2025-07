Noro, kakšna domišljavost Tine Gaber!

Piše: G. B.

Če ste mislili, da državo zastopa predsednik ali predsednica republike – sedaj je to Nataša Pirc Musar – se očitno motite.

Po novem državo zastopa kar “prva dama” Tina Gaber. Vsaj tako je videti iz njenih objav na instagramu, kjer se je pojavila fotografija njenega rokovanja z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Seveda takrat, ko ga je premier v Parizu “ujel iz zasede” pri WC-ju.

No, če odštejemo zgornji zapis na fotografiji, kjer očitno njej zastavljajo vprašanja publike kar njeni bližnji sodelavci (in vse skupaj izgleda res narcisoidno), si je “črna princesa” privoščila bizaren odgovor, češ da je vedno spoštljiva in prijazna: ” … ker se zavedam, da tam nisem kot Tina, ampak zastopam državo.”

“Ne voljeni na demokratičnih volitvah, ampak samooklicani predstavljajo državo!” je ob tem zapisal politični komentator Miran Videtič.

Sicer pa, fotografija z instagrama pove vse: