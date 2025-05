Kulinarični glamur: “socialno čuteči” minister Levice Maljevac z druščino v Irči vasi, toliko tisočakov davkoplačevalskih evrov so spravili v vamp

Piše: Moja Dolenjska

“Socialno čuteči” minister Simon Maljevac (Levica) je konec marca pogostil svojo ožjo druščino v lokalu Hiša Fink v Irči vasi, kjer koktejl iz rakcev stane “samo” 14 evrov in tuna “le” 26 evrov.

Praznovali so zaključek stanovanjskega projekta prejšnje vlade in novomeškega županstva, ob nedavni predstavitvi soseske t. i. neprofitnih stanovanj v Novem mestu. Ob tem so v Hiši Fink “pomalicali za dobrih 9.000 davkoplačevalskih evrov”. Na naročilnico, ki jo je kot kaže dostavil Stanovanjski sklad RS, ki ga vodi Črtomir Remec.

Podatki so iz spletne baze Erar, na omrežju X jih je predstavil novinar in urednik Bojan Požar, nato pa komentiral tudi znani politični analitik Tomaž Štih.

Plačili Stanovanjskega sklada RS na račun Hiše Fink v skupnem zneku 9.068,17 evra sta bili dve, izvedeni 28. aprila 2025 (pogostitev je bila po dostopnih podatkih 25. marca 2025, računa za pogostitev sta bila izdana 27. marca 2025), je razvidno iz baze Erar.

Oba računa sta dostopna v bazi Erar, na obeh je navedeno zgolj “Pogostitev”.