Koncert “Slovenija v srcu” – znani so datumi in lokacije

Piše: Prva TV
Že v mesecu decembru smo v organizaciji naše televizije izpeljali prvi koncert “Slovenija v srcu”.
Ker so bili odzivi več kot odlični, se jih bo do konca marca zvrstilo kar precej. Razkrivamo lokacije kamor prihajamo.
1. 2. – Cerklje na Gorenjskem
6. 2. – Radlje ob Dravi
8. 2. – Lendava
14. 2. – Podčetrtek
27. 2. – Maribor
1. 3. – Vrhnika 10 let Nove 24 TV
6. 3. – Bovec
8. 3. – Ljubljana Šentvid
15. 3. – Ivančna Gorica
20. 3. – Šmarješke Toplice
21. 3. – Celje
Kje bomo gostovali, smo vam povedali, kdo vse pa bo z nami pa vam razkrijemo kmalu.