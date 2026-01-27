Koncert “Slovenija v srcu” – znani so datumi in lokacije

Piše: Prva TV

Že v mesecu decembru smo v organizaciji naše televizije izpeljali prvi koncert “Slovenija v srcu”.

Ker so bili odzivi več kot odlični, se jih bo do konca marca zvrstilo kar precej. Razkrivamo lokacije kamor prihajamo.

1. 2. – Cerklje na Gorenjskem

6. 2. – Radlje ob Dravi

8. 2. – Lendava

14. 2. – Podčetrtek

27. 2. – Maribor

1. 3. – Vrhnika 10 let Nove 24 TV

6. 3. – Bovec

8. 3. – Ljubljana Šentvid

15. 3. – Ivančna Gorica

20. 3. – Šmarješke Toplice

21. 3. – Celje

Kje bomo gostovali, smo vam povedali, kdo vse pa bo z nami pa vam razkrijemo kmalu.