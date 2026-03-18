(GLOSA) Samo Bedanci in Nepridipravi

Piše: Gašper Blažič

Predvidevam, da Bedanca vsi poznate. Če ne iz knjig, pa iz filmov o Kekcu. Saj veste, to je tisti bradati rogovilež, ki robanti kot kakšen podivjan medved. Sicer pa je divji lovec.

In še nekaj: rad uporablja besedo »nepridiprav«. Lahko bi torej rekli, da si je slavni Bedanec – v dveh filmih sta ga upodobila France Presetnik in Polde Bibič – na nek način »izumil« Aleksandra Repića, ki je predvsem Levici dal ogromno popra pod nos. Nenadoma se je pojavil kot spletni vplivnež, ki ga je policija celo zgrabila na letališču, ko je priletel iz Dubaja. No, takrat še ni bilo evakuacijskih letov pa tudi tiralice za Repićem ni bilo, tako da smo se res čudili, čemu ves ta »show« na letališču, kot bi prijeli Bin Ladna ali kakšnega podobnega terorista, Repić pa je skoraj bolj spominjal na Kosobrina kot pa na Bedanca.

Je pa ta dogodek vendarle pripomogel, da so našemu najbolj vdanemu posnemovalcu Epsteina vročili obtožnico. Kar tako, na horuk. Kdo mu jo je izročil, ne vemo. Vemo pa, da je praktično v trenutku, ko jo je prejel, tudi podal ugovor nanjo. Vse skupaj se je torej zgodilo ekspresno hitro, v nekaj sekundah.

Tudi premier Robert Golob je bil po svoji bolniški, ki jo je naznanil v ponedeljek, v četrtek že ekspresno zdrav. Kajti ko je v igri ljubljanski Zoran, takrat ni bolniških odsotnosti. Saj veste, pri covidu zdravje prinašata morje in sonce, pri sedanjih Robijevih tegobah, recimo pri problemih s kibernetskimi napadi, pa morda kakšen kozarček ruma na Magistratu.

Tudi Tanja Fajon dela čudeže, saj ji ob vsem strašnem trudu za reševanje Slovencev iz napadenih arabskih držav ni zmanjkalo časa za prijazno kramljanje z Milanom Kučanom, zadnjim šefom »cekaja« in hkrati prvim predsednikom republike (no ja, iste reference je imel tudi Slobodan v svoji domovini). Bojda sta klepetala o mednarodnem pravu, kar koli že to pomeni. Morda tudi to, da Tanja po letu 2026 utegne postati veleposlanica nekje v jedrni Afriki, da bo lahko uživala sadove sedanjega napornega dela. Med tamkajšnjimi »Bedanci« …