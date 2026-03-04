(GLOSA) Burek na frančiškanskih stopnicah. Pred kamero. V ozadju pa rum

Piše: Gašper Blažič

Se vam ne zdi, drage bralke in bralci, da je burek zadnje čase postal tako rekoč slovenska narodna jed?

Najprej se je z njim pred kamero postavil Luka Mesec. Ne vem sicer, zakaj točno je to storil, morda se je hotel približati vsem malim ljudem, ki si pač ne morejo privoščiti nekega »orng« kosila. Kajti naš Luka je menda tako zagret prijatelj delavskega razreda, da je v svoji zavzetosti potopil mariborsko Livarno, nato pa nekajkrat zvišal minimalno plačo, da revni lahko laže plačujejo položnic. A kaj, šmenta, če se potem zaradi dviga »minimalca« položnice še bolj podražijo in potem ostane še manj v žepu.

Toda delajte se, da tega ne vidite, važno je, da je tovariš Luka – pri tem ne mislim na Franca Leskoška, ki so ga v sedemdesetih letih lovili po vsej Pokljuki, tako da so mu celo Avseniki posvetili eno pesem – na vaši strani. In da si pusti rasti brke kot Nikolaj Venezuelski, medtem ko zvišuje minimalca kot Nikolaj Romunski. No, nobeden od obeh Nikolajev ni dobro končal svoje kariere.

Je pa Luka s tem pokazal, da se zagotovo ne boste obrisali pod nosom za socialne fičnike, če boste glasovali zanj. Torej, če glasujete zanj, dobite še nekaj evrov povišice. Sicer dobite povišico sto evrov, ampak to je roba od hudobnih kapitalistov tipa Blaž Brodnjak, kajne?

Očitno je naš Luka z burekom navdihnil tudi svojega vladnega šefa. Namreč, na stopnicah frančiškanske cerkve na ljubljanskem Tromostovju sta potem z burekom pozirala tako prvi minister Robi kot njegov ljubljanski prijatelj Dule, ki ga menda v akcijo pošilja kar »gradonačelnik« Zoki. No, za potrebe javnosti je treba pač z burekom obujati spomine na čas, ko je zlobna Janševa vlada preganjala tiste, ki so v času epidemije jedli rogljiček na ulici. Zdaj je pa svoboda.

To pomeni, da lahko Robi in Dule v ozadju, proč od kamer, brezskrbno srkata Zokijev rum. Koristni idioti pa jima za eno pivo in kos bureka narišejo vetrnico na dražgoški Gazimestan. Za lepšo prihodnost.