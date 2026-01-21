(GLOSA) “Brko” Maduro, pardon, Luka se je obrisal pod nosom

Piše: Gašper Blažič

Morda se spomnite, da sem tik pred Božičem v svoji glosi pisal o tem, da naš pregrešno dragi premier Robert Golob postaja tako rekoč Božiček. Čeprav ne tisti v izvedbi Jožeta Smoleta.

In seveda, ponekod Božičku dejansko rečejo »Santa Claus«, kar je pravzaprav izpeljano iz svetega Nikolaja, po domače svetega Miklavža. Verjamem sicer, da bi bil naš Robi raje Dedek Mraz, morda tudi zato, ker mu ime Nikolaj zadnje čase povzroča precejšnje travme. Ne samo zaradi obletnice padca tistega znanega Romuna, ki je nosil to ime (ni pa znano, ali je njegova soproga (H)Elena pisala kakšne kolumne za katerega od tedanjih romunskih časopisov).

No, našega Robija sedaj bolj skrbi tisti drugi Nikolaj, namreč iz Venezuele. Ta je bil menda ne samo kakor »legitimno izvoljeni« predsednik Venezuele, ampak tudi šef velikanskega kartela, ki je naokoli po svetu izvažal tudi beli prah za tiste, ki prisegajo na sesanje z nosom. Tudi zato ob iglavcih in listavcih obstaja še ena kategorija uživalcev substanc, ki jih sam sicer imenujem sesalniki za prah. To je seveda samo ena od podvrsti sesalcev javnega denarja. In kakor hitro so Američani vdrli v Nikolajevo spalnico ter grešnika odpeljali, se je nad Slovenijo usulo toliko snega kot že dolgo ne. Torej, sneg za vse, ne samo za peščico (torej za sesalce).

In ravno ko je Asta hotela prižgati radiatorje zaradi hudega mraza, ki se nekako ne ujema z globalnim segrevanjem, ji je iz poslanske skupine pobegnil l(L)evi Matej, ki se je pridružil »kralju« Matjažu. Srečni (in brkati) Luka s polmesecem je bil menda v tem času na Kitajskem in revež sploh ni vedel, kaj se mu dogaja v stranki, medtem ko se je prehranjeval s strupenjačami. Ker si ni pravočasno obril brkov, se bo moral zdaj obrisati pod nosom vsaj za enega poslanca. Razen če ne bo še sam prestopil …