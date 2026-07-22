(GLOSA) Brez Urške ni estrade!

Piše: Gašper Blažič

Le kaj bi nacionalna televizija brez nje? Namreč brez Urške Klakočar Zupančič. Odkar je ni več v parlamentu in se je odrekla tudi članstvu v Gibanju Svoboda, se mi zdi, da se bo po zgledu skesanke Marte Kos morda vanj tudi kmalu vrnila.

Če se ne bo slučajno prej zrinila na ljubljanski magistrat – seveda, če se bo Zoki hotel umakniti, če bo odšel v zasluženi pokoj ter užival ob kozarčkih dragocenega ruma. Zato jo verjetno depolitizirana RTV vzdržuje na »dihalnih aparatih«, medtem ko ji rumeni tisk opravlja nekakšne odvetniške storitve. Uboga reva pač ni kriva, če ima njen partner »Zelen Bor« težave s hčerko.

Če je Urška res tako resna kandidatka za Zokijevo nasledstvo, si lahko samo predstavljam, kako bo problem s C0 v hipu rešen in kako bodo lahko Ljubljančani dobili županjo, ki je slučajno doma z istega konca kot ameriška prva dama. Vendar Melanija pač ne nosi rdečih čevljev in ni podobna Marilyn Monroe. In se tudi ne ukvarja s posvajanjem opic.

Dobro, Borut Pahor je pred davnimi leti v dar prejel kamelo, verjetno kot opozorilo pred prihajajočimi »kameltrajbarji«, toda kako naj si potem v tem duhu razložim Urškino »afnoguncanje« iz prejšnjega mandata? Menda je Zoran Stevanović za večino Slovencev preveč uglajen in premalo estradniški, torej dolgočasen. Urška pa je ostala brez službe, sodnica pa tudi ne bi rada več bila, saj so medtem Marjana Pogačnika nabrcali v rit, Tina Brecelj pa je z vrhovnega sodišča odšla v poslanske klopi.

Torej ji vsaj začasno ostane samo še estrada, tako da lahko v miru začne ustvarjati kakšno novo oddajo v navezi s prav tako pravnico Katarino Kresal. Kajti zdaj EU na uvoz Temujevih izdelkov obračunava carino, kar pomeni, da tudi cenena estrada ni več tako poceni. Verjetno bo treba spet dvigniti RTV-prispevek, kajti tisti sklep, ki ga je Golobova vlada sprejela tik pred svojim odhodom, ni bil realiziran. Pa čeprav se velebojevnik Goran Forbici za te peneze bori na vso moč.