Vlada poziva k strpnosti in vključevanju! Zgodil se je tektonski premik !

Piše: Vili Kovačič

ROBERTO Mussolini – PV Robert Golob, ljubkovalno fant od Tine oziroma Robertina, poziva k vključevanju in strpnosti. Halo halo – prosim za slušni aparat. On je zadnji v SLO ki ima pravico na take pozive. Očitno mu zelo trda prede, da tako prostodušno demantira samega sebe.

Sicer pa ni nič novega – da največji samodržci pozivajo k strpnosti ! Zato velja obraten poziv: Robert Golob bodi strpen in demokratičen, spoštuj pravila, kar zahtevaš od drugih, STORI SAM. In spoštuj 4 novodobno božjo zapoved ki glasi – spoštuj starejše in upokojence, da boš dolgo živel in ti bo dobro na zemlji !

In še in še !

DRAGI MOJ Robert – ponosno prikorakaj , pridi na sejo preiskovalne komisije , ki preiskuje zlorabe PV v policiji in represivnih organih. Korakaj vzravnano in strumno – podobno kot si v prvem letu svojega mandata korakal iz svoje pisarne na Gregorčičevi do Ustavnega sodišča ! Na kavico seveda ! Podobno kot je to storila nekdanja evropska komisarka Vera Jurova.

In še novica ki ni več novica: Glede poslov GEN-i v Slo in na Balkanu je za enkrat še manj znana novica, ki pa se hitro širi: da je namreč Društvo Socialna opcija Slovenije (SOS) na policijo in tožilstvo vložilo kazensko ovadbo in obtožni predlog. Pod ovadbo je podpisan znani duhovnik Dušan Egidij Kubot – Totislo. Človek, ki vsak mesec silno glasno protestira pred DZ in vlado – skratka pod njegovim (Golobovim) oknom. In izganja HUDIČA !

Vsa čast Egidiju, da ne odneha, kljub temu da vsi mediji strumno molčijo ! To bi bilo v normali državi, kjer nimajo Svobode, prvovrstna novica.

Tako pa velja, kot je nekoč zapisal Srečko Kosovel. Zlato je gnoj in gnoj je zlato ! Zato vse priznanje umetnici, ki doji psa in tisti, ki je ponosno izrezala grb iz Slovenske zastave. »Na muci se poznaju junaci« – pravi srbki pregovor ! Čakamo samo še na to, da umetnica, ki se je osemenila s psom, postane noseča.

Sicer pa – skrivnostna so pota gospodova: Zadnji bodo prvi in Prvi bodo zadnji!

Gospod odpusti jim, saj ne vedo kaj delajo !!! Sicer pa čakam, da me predsednica DZ učinkovito ovadi, Urška Klo(a)kočar hoče iz DZ narediti kloako.

Pripis:

Željno čakam, da se osvobodimo Svobode! Neizbežno prihaja čas sprememb, gradnja zaporov na obroču Ljubljane hitro napreduje. Predlagam Golobu, da si rezervira sobo s pogledom na Litijsko, ki ni daleč stran! Tudi sprehod do tja bo možen! Z dovolilnico sodišča, seveda !

Manjka samo še Zoki spoki! Družba istovrstnih je zagotovljena !