(VIDEO) V spomin na žrtve komunizma

Piše: Vito Javornik

“Enkrat bodo morali kazati, kaj so bili. Čudim se, da toliko zločinov ne premakne notranjosti teh ljudi, da bi slednjič rekli-preveč je bilo, moramo to priznati. Mi nimamo moči, da bi jih presegli, mi nimamo medijskih moči, finančnih, nobenih moči nimamo, samo čakamo, da bodo začutili v sebi, da ni mogoče odhajati čez reko s takimi zločini.”

dr. Justin Stanovnik

“Jedro težav, ki jih imamo Slovenci, in so čedalje večje, izhaja od tod, da se pomemben de slovenske družbe ni zmožen opredeliti do velikega zločina. Med nami vsemi se dviguje ta gorostasni zločin proti človeštvu, vendar se mnogi delajo, da to, kar tako zelo zaznamuje vso slovensko resničnost, ne obstaja.”

Matija Ogrin, predsednik Nove slovenske zaveze