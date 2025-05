(VIDEO) V ponedeljek spet protestni shod pred ljubljanskim Magistratom, župan Janković še naprej vztraja pri zastrupitvi vode

Piše: Aleš Primc

Lepo vabljeni na 22. veliki shod za rešitev pitne vode pred Jankovićevo zastrupitvijo, ki bo v ponedeljek, 19. maja, ob 14.30 uri, pred ljubljanskim Magistratom.

Z veseljem sporočam, da smo pitno vodo tudi v zadnjem mesecu uspeli zaščititi pred zastrupitvijo zaradi kanala C0. Kanal C0 še ni do konca zgrajen in ne deluje. Če bi dovolili, da bi kanal C0 deloval, bi nad zbirališči vode, ki jo pije več kot 400.000 ljudi vsak dan teklo več kot 3.000.000 litrov nevarnih kanalizacijskih odplak. In to po ceveh, ki v skladu s standardom EN 1610 lahko puščajo 3 deci na uro na m2 zalite cevi. Poleg tega pa kanal C0 ni grajen protipotresno in to na najbolj potresno ogroženem delu Slovenije! V Javnem podjetju VO-KA vodovod kanalizacija natančno vedo, da kanal C0 ni protipotresno grajen, saj so že leta 1998 v svojem glasilu objavili primerjavo različnih vrst cevi in sami objavili, da vrsta cevi, ki so jih nato vgradili v kanal C0, ne zagotavljajo protipotresne varnosti.

Vlada je zavrgla zahtevo za izločitev ministra Novaka in državnega sekretarja Gajška, iz vseh upravnih postopkov v zvezi s kanalom C0. Državni sekretar Gajšek je bil 18 let na ljubljanski občini odgovoren za kanal C0! V obrazložitvi so zapisali, da minister in državni sekretar konkretno ne odločata v upravnih postopkih. To je seveda metanje peska v oči. Minister pooblasti upravne delavce za odločanje v upravnem postopku. Minister postavlja in odstavlja vodje sektorjev in služb. Minister odloča o premestitvah, napredovanjih itn. Vse te stvari imajo ogromen vpliv na odločanje v konkretnih postopkih. Takoj, ko sem prejel ta sklep sem vložil novo zahtevo za izločitev in sicer Bojane Mazi, ki je na tem ministrstvu vodja oddelka za graditve. Bojana Mazi je namreč že pred enim letom zahtevala od Upravne enote Ljubljana, da v enem mesecu zaključi s postopkom izdaje gradbenega dovoljenja za kanal C0, ne glede na vse ugotovljene nepravilnosti in predpisane zakonske postopke.

Pomembna novica zadnjih dni je, da je podjetje Hidroinženiring d.o.o., ki je projektiralo kanal C0 in pripravljalo dokumentacijo za gradbena dovoljenja, v postopku stečaja. S tem se bodo lastniki podjetja izognili odškodninski odgovornosti zaradi svoje vloge pri nevarnem in nezakonitem kanalu C0. To je še en dokaz, kako nujno je, da preprečimo dokončanje in zagon kanala C0.

Aprila je mestno podjetje Javna razsvetljava hotelo položiti elektro kabel po trasi kanala C0, kjer kanal C0 še ni zgrajen – zato, da bi potem po hitrem postopku razlastil lastnike zemljišč. Lastniki zemljišč so se uprli. Ker so branili svojo zemljo, jih je mestni inšpektor ovadil in jih policija sedaj poziva na zaslišanje. Kako je lahko nekdo ovaden, če stoji na svojem in se noče odmakniti, ko hoče nekdo drug narediti nekaj nezakonitega. Hvala Bogu za pokončne lastnike zemljišč, ki branijo svojo zemljo in našo vodo. Zelo pomembno je, da pridemo množično na shod, da bodo tudi ti možje videli, da smo jim hvaležni, da se borijo za našo vodo in ne dovolijo, da bi jo Janković zastrupil. Brez njihovega boja in vztrajnosti, bi bila voda že zdavnaj zastrupljena, tako kot so se zastrupili vsi, ki so pili vodo v Maksimarketu. Voda v Maximarketu je tudi po več kot enem mesecu še zmeraj zastrupljena in še zmeraj ni uradnega pojasnila, kaj je razlog zastrupitve. Če bi Zoranu Jankoviću dovolili, da zgradi in zažene kanal C0, bo cela Ljubljana Maximarket. V Maximarketu je bila več kot tretjina takih, ki ne živijo v Ljubljani. Oboleli so poročali o hudi slabosti, driski, bruhanju, vrtoglavici in izjemno slabem splošnem počutju, ki je trajalo cel teden pa tudi 14 dni pri nekaterih. Po podatkih naj bi bile v vodi fekalije oz. izločki človeškega izvora. Ta zastrupitev vode v Ljubljani, je še eno v vrsti opozoril, kako velika nevarnost grozi Ljubljani in Sloveniji s kanalom C0. Tudi v primeru zastrupitve zaradi kanala C0, bi bilo ogromno žrtev med ljudmi, ki ne živijo v Ljubljani, saj vsak dan v Ljubljano prihaja več kot 120.000 ljudi iz drugih delov Slovenije.

Ne glede na vse navedeno, pa Zoran Janković še vedno trmasto vztraja, da bo ne glede na vse končal in zagnal nevaren in nezakonit kanal C0 in v ta namen izsiljuje ministrstva in druge državne organe. Zato je nujno, da navadni ljudje naredimo vse kar je v naši moči, da rešimo našo pitno vodo. Zato res lepo vabljeni, da v ponedeljek, 19. maja, ob 14.30 pridete na Shod za rešitev pitne vode. Poleg kanala C0 so shodi namenjeni zavzemanju za rešitve tudi drugih velikih problemov in sicer: da bi vsi ljudje imeli osebnega zdravnika, da bi se v bloke, ki še nimajo dvigal, začelo sofinancirati vgradnjo dvigal, ter da preprečimo Jankoviću, da bi z ogromno podzemno garažno hišo uničil staro Ljubljano, Plečnikove tržnice in Ljubljansko stolnico, pa tudi proti čedalje bolj razširjenim drogam v Ljubljani, ki ogrožajo tisoče mladih.

Skrajšan posnetek zadnje seje ljubljanskega mestnega sveta: