Včeraj na Klicu dobrote nabrali skoraj za 200 tisoč evrov donacij

Piše: Slovenska karitas

Na dobrodelnem koncertu Klic dobrote 2025 za pomoč družinam v stiski se je v času zadnjega javljanja s koncerta zbralo 194.500 EUR.

Zbiranje sredstev se nadaljuje vse do konca leta. Dobroto lahko delite s klicem na 01 300 59 60 ali preko spletnega obrazca na www.karitas.si. Ponovitev koncerta bo na Nedeljo Karitas, 30. 11. 2025, ob 8.00 na 2. programu TV Slovenija, ko bo mogoče ponovno prispevati.

Letošnje leto prinaša še več stisk. Nesreče, naraščajoči stroški hrane, energentov in osnovnih potrebščin ter prenizki prihodki najbolj prizadenejo tiste, ki so že zdaj na robu preživetja. Mnogi so prisiljeni skoraj vse svoje prihodke nameniti zgolj za hrano in nujne izdatke. Vse to jim lahko zagotovimo prav z darovi dobrih ljudi in donacij podjetji. Poleg materialne podpore Karitas nudi tudi pogovor, poslušanje in usmeritev – da družine vedo, da niso same in da je pot iz stiske z roko v roki lažja.

Na vrata Karitas je potrkala mamica s prošnjo za zimsko bundico za svojo hčerko. Po pogovoru smo se dogovorili tudi za poravnavo položnice za kurjavo, da bo družini v teh hladnih zimskih dneh topleje. Mamica je izrazila veliko olajšanje in hvaležnost za sočutje ter podporo, ki ju je bila deležna. To je le ena izmed zgodb 20.000 družin v stiski, ki jim Karitas pomaga. Vsak obraz nosi svojo zgodbo. Na Karitas se po pomoč pogosto obračajo tudi velike družine. S finančno in materialno pomočjo, z osebnimi pogovori, spremljanjem in toplino vračamo ljudem občutek dostojanstva. Včasih je dovolj droben, iskren korak, da se v nekom znova prižge iskrica upanja.

Z zbranimi sredstvi v okviru dobrodelnega koncerta Klic dobrote in s spremljajočimi akcijami v mesecu decembru želimo številne stiske vsaj malo omiliti. Pomagamo jim, da zopet dostojno zaživijo.

Ob izjemnem dobrodelnem koncertu Klic dobrote, ki se je odvil v dvorani Golovec v Celju ter ga je v živo prenašal Prvi program Radia Slovenija, Radio Ognjišče in Televizija Slovenija, gre iskrena zahvala vsem nastopajočim pevcem in glasbenikom, ki jih je na odru spremljala skupina Diamanti in Godalnega kvarteta Amé. K dobroti in solidarnosti so nas povabili Alenka Godec, Alfi Nipič, Erosi, Jan Plestenjak, Luka Sešek, Monika Avsenik, Matej Šoklič, Nika Zorjan, Nina Strnad, Nuša Derenda, Raubarji, Tine Lustek ter zbor OŠ Alojzija Šuštarja. Svoj nastop so velikodušno poklonili družinam v stiski in se pridružili številnim prostovoljcem.

Scenarij za koncert je pripravila Mojca Kepic, režijo pa je prevzel Aljaž Bastič. Iz studia v Ljubljani so nas pozdravljali voditeljica Klara Eva Kukovičič ter glasbenika Ditka in Gorazd Čepin v družbi mladih prostovoljcev Karitas in skavtov, ki so sprejemali telefonske klice.

Glasbeniki pa so nam v zaodrju dobrodelnega koncerta zaupali svoje misli o upanju, dobroti in ogledu koncerta:

Erosi: »Upanje je za nas osebna odločitev, da pomagaš ljudem, ki pomoč potrebujejo. Mi Erosi to najlažje storimo s svojimi glasovi, z glasbo – da nekomu polepšamo dan, trenutke v življenju in jim kljub težavam pričaramo nekaj lepega. Morda jih naša glasba tudi pomiri.«

Matej Šoklič: »Upanje zame pomeni prižig luči tam, kjer je tema in kjer se zdi, da ni poti naprej. Upanje odpre pot. Ko imam težek dan, mi daje moč moja družina – žena in hčerki –, pa tudi vera; rad se obrnem k Bogu.«

Raubarji: »Dobrota so dobra dejanja – da poskrbiš za človeka ob sebi, da nisi sebičen.«

Nika Zorjan: »Upam, da so ljudje ob gledanju Klica dobrote skupaj z mano uživali, da so za trenutek pozabili na skrbi in se prepustili koncertu. Ker gre za dober namen, glasba pa je ena najlepših stvari na svetu.«

Nuša Derenda: »Ob ogledu Klica dobrote upam, da so gledalci in poslušalci začutili, da se tudi mi razdajamo z vsega srca ter jim želimo prinesti veselje in notranji mir.«

Slovenska Karitas se zahvaljuje vsem nastopajočim, prostovoljcem, radijskim in TV postajam, časopisnim hišam in spletnim portalom, ki so v mesecu novembru širili glas o dobrodelnem koncertu in vabili k ogledu. Imena medijev so objavljena na www.karitas.si/akcije/klic-dobrote.

Vse možnosti za donacije v okviru dobrodelnega koncerta Klic dobrote:

Ves čas preko spletnega obrazca na karitas.si

Na telefonski številki 01 300 59 60 vse do konca decembra zbiramo sredstva za pomoč slovenskim družinam v stiski.

vse do konca decembra zbiramo sredstva za pomoč slovenskim družinam v stiski. Z nakazilom na TRR:

Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana

TRR: SI56 02140-0015556761

Namen: Klic dobrote – pomoč družinam

Sklic: SI00 3514

Koda namena: CHAR

Iskrena hvala za vaš prispevek. Z vašo pomočjo bo tudi letos veliko družin prejelo tisto najdragocenejše – občutek, da niso sami. Bodimo jim sopotnik na poti upanja.