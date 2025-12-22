Vabljeni na maše za domovino ter slavnostne akademije ob dnevu samostojnosti in enotnosti

Piše: VSO

Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve vas vljudno vabi na osrednjo prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti

35. OBLETNICA PLEBISCITA ZA SAMOSTOJNO SLOVENIJO

ki bo v torek, 23. decembra 2025, ob 18. uri

v Kulturnem domu Ig, Gasilska ulica 39, Ig

Pozdravni nagovor:

Alojz Peterle, predsednik Združenja VSO

Alenka Jeraj, članica predsedstva Združenja VSO in poslanka v DZ

Slavnostni govornik:

Jelko Kacin, namestnik ministra za obrambo 1990

Kulturni program:

Ižanska godba in solist Jan Jerman

Moški pevski zbor Ig

Združenje VSO vas vljudno opominja na Slavnostno akademijo in

sveto Mašo za domovino ki bo v torek, 23. decembra 2025, ob 18.30 uri,

pred praznikom »Dan samostojnosti in enotnosti«,

v cerkvi Sv. Jakoba ob Savi, Šentjakob 33, Ljubljana- Črnuče Program:

Slavnostna akademija,

ki jo bo vodila ga. Urška Tavčar

⦁ Glasbeni nastop citrark z domoljubnimi in ljudskimi pesmimi:

ga. Andreja Grosek in ga. Ana Dušica

⦁ Recitacija domovinskih pesmi

⦁ Govor poslanca DZ: g. Rado Gladek



Slavnostna sveta maša

bo ob 19.00 uri,

daroval jo bo domači župnik Matej Užmah CM