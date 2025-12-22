Vabljeni na maše za domovino ter slavnostne akademije ob dnevu samostojnosti in enotnosti

Piše: VSO
Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve vas vljudno vabi na osrednjo prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti
35. OBLETNICA PLEBISCITA ZA SAMOSTOJNO SLOVENIJO
ki bo v torek, 23. decembra 2025, ob 18. uri
v Kulturnem domu Ig, Gasilska ulica 39, Ig
Pozdravni nagovor:
Alojz Peterle, predsednik Združenja VSO
Alenka Jeraj, članica predsedstva Združenja VSO in poslanka v DZ
Slavnostni govornik:
Jelko Kacin, namestnik ministra za obrambo 1990
Kulturni program:
Ižanska godba in solist Jan Jerman
Moški pevski zbor Ig
|
|
Združenje VSO Logatec vas vljudno vabi, da se na praznik dneva samostojnosti in enotnosti udeležite
Svete maše za domovino
ki bo v petek, 26. decembra 2025 ob 8:30 uri