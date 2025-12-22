e-Demokracija
Vabljeni na maše za domovino ter slavnostne akademije ob dnevu samostojnosti in enotnosti

Prejeli smoSlovenija
(Foto: Shutterstock)

Piše: VSO

Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve vas vljudno vabi na osrednjo prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti 

35. OBLETNICA PLEBISCITA ZA SAMOSTOJNO SLOVENIJO

ki bo v torek, 23. decembra 2025, ob 18. uri
v Kulturnem domu Ig, Gasilska ulica 39, Ig

Pozdravni nagovor:
Alojz Peterle, predsednik Združenja VSO
Alenka Jeraj, članica predsedstva Združenja VSO in poslanka v DZ

Slavnostni govornik:
Jelko Kacin, namestnik ministra za obrambo 1990

Kulturni program:
Ižanska godba in solist Jan Jerman
Moški pevski zbor Ig

Združenje VSO vas vljudno opominja na

Slavnostno akademijo in
sveto Mašo za domovino

ki bo v torek, 23. decembra 2025, ob 18.30 uri,
pred praznikom »Dan samostojnosti in enotnosti«,
v cerkvi Sv. Jakoba ob Savi, Šentjakob 33, Ljubljana- Črnuče

Program:
Slavnostna akademija,
ki jo bo vodila ga. Urška Tavčar
⦁ Glasbeni nastop citrark z domoljubnimi in ljudskimi pesmimi:
ga. Andreja Grosek in ga. Ana Dušica
⦁ Recitacija domovinskih pesmi
⦁ Govor poslanca DZ: g. Rado Gladek

Slavnostna sveta maša
bo ob 19.00 uri,
daroval jo bo domači župnik Matej Užmah CM

 

Združenje VSO Logatec vas vljudno vabi, da se na praznik dneva samostojnosti in enotnosti udeležite

Svete maše za domovino

ki bo v petek, 26. decembra 2025 ob 8:30 uri
v cerkvi sv. Janeza Krstnika v Hotedršici

 

