(VABILO) Prihodnost slovenskega kmeta je prihodnost Slovenije

Piše: Forum za kmetijstvo in podeželje SDS

Slovensko kmetijstvo stoji na prelomnici, zato je danes podpora slovenskemu kmetu pomembnejša kot kadarkoli prej. Pred nami so izzivi, ki jih lahko naslovimo le skupaj, s sodelovanjem, povezovanjem in odprtim dialogom.

Zato vas vabimo, da se udeležite pogovornega omizja »Prihodnost slovenskega kmeta je prihodnost Slovenije«, kjer bomo govorili o konkretnih potrebah, rešitvah in korakih, ki jih lahko naredimo za močnejše, stabilnejše ter bolj spoštovano slovensko kmetijstvo.

Dogodek bo potekal v torek, 2. decembra 2025, ob 18.00 uri, v Volkmerjevem domu kulture v Destrniku

(Janežovski Vrh 44, 2253 Destrnik).

Sogovorniki ob mizi: