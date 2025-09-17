e-Demokracija
(VABILO) Posvet o paliativni in hospic oskrbi v Sloveniji

Prejeli smoSlovenija
Fotografija je simbolična. (Foto: Shutterstock)

Piše: Slovenska karitas

Slovenska karitas in partnerji projekta, Povezani v samopomočni skupnosti, ki ga financira Ministrstvo za javno upravo, pošiljamo

VABILO na POSVET

O PALIATIVNI IN HOSPIC OSKRBI V SLOVENIJI

 

Posvet bo v četrtek, 18. septembra 2025, ob 9.30,

v dvorani Matije Tomca, Zavod sv. Stanislava, Štula 23, Ljubljana Šentvid. Naslov posveta je:

Pogoji za vzpostavitev celovite paliativne oskrbe v slovenskem zdravstvenem sistemu ter sodelovanje in vloga NVO.

S sodelujočimi gosti na posvetu želimo predstaviti trenutno stanje na področju paliativne in hospic oskrbe, poudariti glavne probleme in potrebe pri razvoju paliativne in hospic oskrbe na domu, poiskati odgovore o možnostih sistemskega odgovora za hitrejši razvoj ter možnosti skupnega sodelovanja za čim boljšo podporo umirajočim in njihovim svojcem.

Za udeležbo na dogodku je obvezna- dostop na https://www.karitas.si/povezani-v-samopomocni-skupnosti/- prijave –  na posvet do četrtka, 11. 9. 2025, do 10. ure.

PROGRAM

9.00 – 9.30: Prihod udeležencev posveta in registracija

UVODNI DEL

9.30 –  9.40: Pozdravni nagovori

  • Peter Tomažič, generalni tajnik Slovenske karitas
  • Samira Ališič Kovač, vodja sektorja za uporabnike zdravstvene deajvnosti

STROKOVNI PRISPEVKI
Primarno zdravstvo – kakšno je trenutno stanje paliativne oskrbe na domu in kam želimo priti

  • 50 – 10.15: Simona Kos, dr. med., spec. družinske medicine, ZD Kranj (Delo družinskega zdravnika na terenu, kakšni so načini in meje pomoči pri delu z umirajočimi)
  • 15 – 10.40: Mateja Rončelj, dipl. m. s., patronažna sestra, ZD Ljubljana (Delo patronažne sestre pri terenskem delu in oskrbi umirajočega)
  • 40 – 11.05: dr. Maja Ebert Moltara, dr. med., spec. intern. onkolog., vodja paliativne oskrbe na Onkološkem Inštitutu, predsednica Slovenskega združenja paliativne in hospic oskrbe, državna koordinatorka za razvoj paliativne oskrbe (Razvoj paliativne oskrbe v Sloveniji in trenutni izzivi)
  • 05 – 11.30: prof. dr. Bojana Beović, dr. med., spec. infekt., predsednica Zdravniške zbornice Slovenije (Pogled na paliativno in hospic oskrbo iz vidika zdravstvenega sistema v povezovanju z drugimi javnimi in nevladnimi institucijami)
  • 30 – 12.00: dr. Tatjana Rožič, univ. dipl. soc. del., spec. zakonske in družinske terapije, Univerza Sigmunda Freuda Dunaj – podružnica Ljubljana (Duševne stiske ob poslavljanju – čustvena pomoč umirajočemu in bližnjemu)

__________________________________________________________________________

12.00  – 12.30 ODMOR, PRIGRIZEK, KAVA

 

RAZPRAVA

12.30 – 13.15: Okrogla miza: Sodelovanje in vloga NVO z zdravstvom v paliativni oskrbi ter opolnomočenje svojcev

Sodelujoči gosti:

–      Urška Končan, strokovna sodelavka Hiše Ljubhospic, Zavod Hospic Ljubljana

  • Alenka Križnik, univ. dipl. prav, vodja programa Spremljanje umirajočih in njihovih svojcev v Slovenskem društvu Hospic,
  • Helena Zevnik Rozman, strokovni sodelavec Slovenske karitas

–       dr. Anže Cunk, bolnišnični duhovnik

–       dr. Maja Ebert Moltara, dr.med.spec.intern.onkolog., vodja paliativne oskrbe na Onkološkem inštitutu, Predsednica SZPHO, državna koordinatorka za razvoj paliativne oskrbe

–       dr. Tatjana Rožič, univ.dipl. soc.del., spec.zakonske in družinske terapije, SFU

13.15- 13.30: Povzetki in zaključek

Odgovor skupnosti na potrebe umirajočih in njihovih svojcev

Okroglo mizo povezuje ga. Marjana Debevec in snema Radio Ognjišče.

 

 

