(VABILO) Posvet o paliativni in hospic oskrbi v Sloveniji

Piše: Slovenska karitas
Slovenska karitas in partnerji projekta, Povezani v samopomočni skupnosti, ki ga financira Ministrstvo za javno upravo, pošiljamo
VABILO na POSVET
O PALIATIVNI IN HOSPIC OSKRBI V SLOVENIJI
Posvet bo v četrtek, 18. septembra 2025, ob 9.30,
v dvorani Matije Tomca, Zavod sv. Stanislava, Štula 23, Ljubljana Šentvid. Naslov posveta je:
Pogoji za vzpostavitev celovite paliativne oskrbe v slovenskem zdravstvenem sistemu ter sodelovanje in vloga NVO.
S sodelujočimi gosti na posvetu želimo predstaviti trenutno stanje na področju paliativne in hospic oskrbe, poudariti glavne probleme in potrebe pri razvoju paliativne in hospic oskrbe na domu, poiskati odgovore o možnostih sistemskega odgovora za hitrejši razvoj ter možnosti skupnega sodelovanja za čim boljšo podporo umirajočim in njihovim svojcem.
Za udeležbo na dogodku je obvezna- dostop na https://www.karitas.si/povezani-v-samopomocni-skupnosti/- prijave – na posvet do četrtka, 11. 9. 2025, do 10. ure.
PROGRAM
9.00 – 9.30: Prihod udeležencev posveta in registracija
UVODNI DEL
9.30 – 9.40: Pozdravni nagovori
- Peter Tomažič, generalni tajnik Slovenske karitas
- Samira Ališič Kovač, vodja sektorja za uporabnike zdravstvene deajvnosti
STROKOVNI PRISPEVKI
Primarno zdravstvo – kakšno je trenutno stanje paliativne oskrbe na domu in kam želimo priti
- 50 – 10.15: Simona Kos, dr. med., spec. družinske medicine, ZD Kranj (Delo družinskega zdravnika na terenu, kakšni so načini in meje pomoči pri delu z umirajočimi)
- 15 – 10.40: Mateja Rončelj, dipl. m. s., patronažna sestra, ZD Ljubljana (Delo patronažne sestre pri terenskem delu in oskrbi umirajočega)
- 40 – 11.05: dr. Maja Ebert Moltara, dr. med., spec. intern. onkolog., vodja paliativne oskrbe na Onkološkem Inštitutu, predsednica Slovenskega združenja paliativne in hospic oskrbe, državna koordinatorka za razvoj paliativne oskrbe (Razvoj paliativne oskrbe v Sloveniji in trenutni izzivi)
- 05 – 11.30: prof. dr. Bojana Beović, dr. med., spec. infekt., predsednica Zdravniške zbornice Slovenije (Pogled na paliativno in hospic oskrbo iz vidika zdravstvenega sistema v povezovanju z drugimi javnimi in nevladnimi institucijami)
- 30 – 12.00: dr. Tatjana Rožič, univ. dipl. soc. del., spec. zakonske in družinske terapije, Univerza Sigmunda Freuda Dunaj – podružnica Ljubljana (Duševne stiske ob poslavljanju – čustvena pomoč umirajočemu in bližnjemu)
__________________________________________________________________________
12.00 – 12.30 ODMOR, PRIGRIZEK, KAVA
RAZPRAVA
12.30 – 13.15: Okrogla miza: Sodelovanje in vloga NVO z zdravstvom v paliativni oskrbi ter opolnomočenje svojcev
Sodelujoči gosti:
– Urška Končan, strokovna sodelavka Hiše Ljubhospic, Zavod Hospic Ljubljana
- Alenka Križnik, univ. dipl. prav, vodja programa Spremljanje umirajočih in njihovih svojcev v Slovenskem društvu Hospic,
- Helena Zevnik Rozman, strokovni sodelavec Slovenske karitas
– dr. Anže Cunk, bolnišnični duhovnik
– dr. Maja Ebert Moltara, dr.med.spec.intern.onkolog., vodja paliativne oskrbe na Onkološkem inštitutu, Predsednica SZPHO, državna koordinatorka za razvoj paliativne oskrbe
– dr. Tatjana Rožič, univ.dipl. soc.del., spec.zakonske in družinske terapije, SFU
13.15- 13.30: Povzetki in zaključek
Odgovor skupnosti na potrebe umirajočih in njihovih svojcev
Okroglo mizo povezuje ga. Marjana Debevec in snema Radio Ognjišče.