(VABILO) Odkritje doprsnega kipa Francetu Tomšiču v Kamniku in spremljevalni dogodki

Piše: Društvo Demos na Kamniškem

Na pobudo Društva Demos na Kamniškem in ob podpori Občine Kamnik bo 5. septembra 2025 ob 19. uri na pobočju Malega gradu v Kamniku odkrit spomenik Francetu Tomšiču, vizionarju, politiku in državniku, domoljubu, demokratu in sindikalistu.

Kdo je bil France Tomšič? To vprašanje si postavljamo tudi zato, ker se o ljudeh, ki so zaslužni za demokratizacijo in osamosvojitev Slovenije, malo piše in govori. Na marsikatero vprašanje o Francetu Tomšiču smo odgovorili na simpoziju, ki ga je Demos na Kamniškem pripravil 30. septembra 2016 v Šmarci pri Kamniku in naslednje leto izdal zbornik prispevkov z naslovom France Tomšič in njegov čas. Marsikaj pa bi bilo še treba raziskati.

Prof. dr. Bogomir Kovač je v članku, objavljenem v knjigi France Tomšič, vizionar, domoljub, demokrat, ki je izšla ob odkritju doprsnega kipa, zapisal: »France Tomšič je danes, po dobrih tridesetih letih nove države, predvsem občasni politični plen, če se lahko okoristijo z njegovo politično dediščino. Na eni strani je postal del osamosvojitvene politične mitologije, na drugi pa mnogi še danes skušajo kovati svoj družbeni in politični kapital na račun njegovih političnih projektov. Toda tudi to postaja vedno manj zanimivo politično blago, zato Tomšič postopoma in nezadržno tone v močvirje pozabe. Če želimo prestopiti ta rubikon, potrebujemo najprej celostno analizo in presojo Tomšičeve vloge v slovenskem političnem prostoru, česar dejansko danes še nimamo. Prav tako je pomembno, da vsaj v Kamniku postorimo vse, kar je mogoče, da ohranimo spomin na njegovo politično delovanje in prispevek k zgodovini sodobnih delavskih bojev. Mesto Kamnik je v organizaciji kamniškega Demosa pred leti opravilo prvi korak z organizacijo simpozija ʼFrance Tomšič in njegov časʼ, sedaj dobivamo tudi spomenik kot trajno obeležje spomina.«

Tomšič se je rodil na manjši kmetiji v Šmarci. Po osnovni šoli je obiskoval nižjo gimnazijo v Kamniku, nato industrijsko šolo v Kranju in srednjo tehniško šolo v Ljubljani. Študiral je na Strojni fakulteti v Ljubljani, kjer je leta 1963 diplomiral in pridobil naziv letalski inženir. Po diplomi je delal na inštitutu Jurij Vega. Tam se je zaposlil tudi po odsluženi vojaščini. Leta 1966 je odšel na delo v ZRN, kjer je ostal 10 let (1966–1976) in sodeloval s tamkajšnjimi socialdemokrati. V Nemčiji si je France Tomšič ustvaril družino. Kljub dobremu položaju pa se je z ženo in otroki leta 1976 vrnil v Slovenijo, kjer si je na Perovem v Kamniku postavil hišo in se v napol dograjeno leta 1983 vselil. Zaposlil se je v Litostroju, kjer je bil vodja projekta in deloval v Zvezi sindikatov Slovenije. Od 9. do 15. decembra 1987 je vodil stavko 5.000 litostrojskih delavcev, med katero sta bila sprejeta sklepa o ustanovitvi neodvisnih sindikatov in pobuda za ustanovitev socialnodemokratske stranke. Bil je prvi predsednik Socialdemokratske zveze Slovenije (1989) in Neodvisnosti – Konfederacije novih sindikatov Slovenije (1990–1997). (Po Wikipediji in Kamniško-komendskem leksikonu)

Na njegove politične in strokovne poglede je močno vplivalo delo v Nemčiji. Gotovo tudi zato, ker je bil njegov tast eden vidnejših socialdemokratov. V intervjuju z dr. Damjanom Hančičem, objavljenem v knjigi Demos na Kamniškem, se je svojega bivanja v Nemčiji spominjal: »Tu sem imel priložnost spoznati kapitalistični sistem s človeškim obrazom, saj je bilo za šolstvo, zdravstvo in ostala področja dobro poskrbljeno. Simpatiziral sem s SPD, to je socialdemokratsko stranko Nemčije, vanjo pa se nisem nikoli včlanil, saj nisem hotel sprejeti nemškega državljanstva, čeprav bi ga lahko.« (Damjan Hančič, 2100: Uspelo nam je zaradi srčnosti, poguma in odločnosti. V: Demos na Kamniškem. Kranj: Žalar, Vaš stik z javnostjo, str. 47)

Občinski svet Občine Kamnik je Francetu Tomšiču marca 2011 (eno leto po njegovi nepričakovani smrti) podelil naziv častni občan za izjemne dosežke na področju demokratizacije slovenske družbe in njegov prispevek pri osamosvajanju Slovenije.

Z utemeljitvijo: »France Tomšič je bil vizionar, aktivist, domoljub, resnicoljub, demokrat in prijatelj ljudi v stiski. Bil je eden glavnih pobudnikov slovenske pomladi, simbol moderne socialdemokratske politike in borec za pravice slovenskega delavstva. V nasprotju z vladajočimi politiki takratnega enopartijskega režima, ki so se sklicevali na delavske interese in bolj ali manj zlorabljali delavsko govorico, je bil Tomšič pravi delavski, sindikalni, zares socialdemokratski voditelj.« ( https://www.kamnik.si/resources/castni-obcani/tomsic/index.php, 16. 8. 2019)

Okrogla miza

Pred odkritjem spomenika 5. septembra z začetkom ob 17. uri bo v dvorani Kavarne Veronika potekala okrogla miza, posvečena Francetu Tomšiču, ki jo bo vodila dr. Marjeta Humar. Na njej bodo sodelovali: Jože Erčulj, prof. dr. Bogomir Kovač, izr. prof. Aleš Maver, Alenka Orel, dr. Rosvita Pesek, mag. Igor Podbrežnik, mag. Matjaž Šinkovec in drugi.

Predstavitev knjige France Tomšič, vizionar, domoljub, demokrat

5. septembra ob 18. uri, po okrogli mizi, bo v dvorani nad Kavarno Veronika predstavitev knjige France Tomšič, vizionar, domoljub, demokrat, ki sta jo ob postavitvi doprsnega kipa v čast Francetu Tomšiču izdala Društvo Demos na Kamniškem in Občina Kamnik, uredila pa dr. Marjeta Humar in mag. Igor Podbrežnik. Naslovnico je oblikoval slikar in grafični oblikovalec Dušan Sterle, ki je kot središčno podobo postavil kip Franceta Balantiča, delo kiparke Nine Koželj. Oblikovanje in tisk je opravil Studio Dataprint Kamnik d. o. o.

Dušan Sterle je o Francetu Tomšiču na zavihkih knjige zapisal: »France Tomšič je bil vizionar v pravem pomenu besede – človek, ki je znal v času negotovosti misliti pogumno in svobodno. Njegovo življenje je bilo prežeto z domoljubjem, vendar nikoli izključujočim ali sovražnim.«

Odkritje doprsnega kipa

Ob 19. uri bo v Kamniku na pobočju pod Malim gradom slovesno odkritje doprsnega kipa Franceta Tomšiča s pozdravnim nagovorom župana Občine Kamnik Mateja Slaparja in slavnostnim govorom prof. dr. Bogomirja Kovača. Kip bosta odkrila župan Občine Kamnik Matej Slapar in Tomšičeva žena Marta Lavrič Tomšič. V kulturnem delu programa bo nastopil mešani pevski zbor Odmev pod vodstvom prof. Anice Smrtnik. Kot povezovalec in recitator bo sodeloval kulturnik Tone Ftičar. Doprsni kip je izdelala kiparka Nina Koželj, ki živi in dela v Stahovici nad Kamnikom.

S postavitvijo doprsnega kipa na pobočju Malega gradu se bo France Tomšič pridružil velikima Kamničanoma: Juriju Karlu Starovašniku (1748–1792), zdravniku in profesorju (1774–1792) ter rektorju (1778–1779) na medicinski fakulteti univerze v Freiburgu im Breisgau, in duhovniku, misijonarju in sadjarju Francu Pircu (1785–1880).

Po slovesnem odkritju bo druženje na ploščadi pred Kavarno Veronika.

Vljudno vabimo, da se prireditev v počastitev postavitve doprsnega kipa Franceta Tomšiča udeležite.

Projekt so pripravili:

Jože Berlec, Matej Slapar, dr. Marjeta Humar in mag. Igor Podbrežnik.