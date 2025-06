Vabilo na komemoracije za žrtve povojnih pobojev

Piše: Nova slovenska zaveza

Obveščamo in vabimo vas na dve spominski slovesnosti ob koncu tedna, sredi junija, meseca najhujših povojnih pomorov v letu 1945.

Brezno Zalesnika na Trnovski planoti

Civilna iniciativa TBH v sodelovanju z Župnijo Grgar in podporo številnih organizacij pripravlja v soboto, 14. junija 2025 ob 15. uri sveto mašo pri breznu Zalesnika na Trnovski planoti v spomin na vse izvensodno pobite na Goriškem ob koncu druge svetovne vojne. Sveto mašo bo ob somaševanju duhovnikov daroval mag. Bogdan Vidmar, škofov vikar za EPK 2025. Po maši sledi kulturni del slovesnosti.

Slovesnost za vse nepokopane žrtve na Goriškem, Slovence, Furlane in Italijane, bo potekala pri breznu Zalesnika med Trnovim in Nemci na Trnovski planoti:

https://maps.app.goo.gl/dc6mtMrEK4z14NUt5

Stari Hrastnik

Nova Slovenska zaveza organizira v nedeljo, 15. junija 2025 ob 16. uri na morišču na Hrastniškem hribu nad Hrastnikom tradicionalno sveto mašo za pobite domobrance in civilne žrtve, pomorjene na tem kraju. Maševal bo domači župnik Matej Dečman ob somaševanju nekdanjega župnika v Šentjerneju msgr. Antona Trpina. Prepevali bodo pevci iz domače župnije, iz Šentjerneja in iz Rovt. Po maši bo zbrane nagovoril Franci Žnidar, član odbora NSZ in sin političnega emigranta.

Avtobus odpelje iz Rovt ob 12:30 in s parkirišča Tivoli v Ljubljani ob 13:30. Prijave zbiramo na [email protected] ali na tel. 01/4251537

Hrastniški hrib je eno največjih morišč na Slovenskem. Še naprej ostaja najmanj znano.

VABLJENI!

Društvo Združeni ob Lipi sprave pa vabi v nedeljo 15. 6. 2025 ob 19h na Dan krivde, odpuščanja in sprave ter ob 80 – letnici konca vojne in revolucionarnega obračuna na žalno slovesnost ob Lipi sprave na Žalah v Ljubljani.

Zasl. prof. dr. Janez Juhant, predsednik