Vabilo na dva dogodka Študijskega centra za narodno spravo

Piše: Študijski center za narodno spravo

Vljudno Vas vabimo na predstavitev nove knjige Diktator z griča.

Knjigo bodo predstavili avtorica Dragica Krapež, publicist Martin Brecelj, časnikar Ivo Jevnikar in zgodovinar Jože Dežman.

Predstavitev bo v sredo, 18. februarja 2026 ob 11. uri v prostorih Študijskega centra za narodno spravo, Tivolska 42, Ljubljana.

Vljudno Vas vabimo tudi na večer z dr. Jožetom Možino, dr. Pavlino Bobič in dr. Tomažem Ivešićem na temo Pragovi nasilja: Od razkola do sprave ki bo potekal v petek, 20. februarja 2026 ob 18. uri v prostorih Restavracije Prepih, Gornja Težka Voda.

Z veseljem vas pričakujemo!