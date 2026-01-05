(VABILO) Mednarodna konferenca “Demokracija in tehnologija”

Piše: SDS

Vljudno vas vabimo na mednarodno konferenco z naslovom »Demokracija in tehnologija«, ki bo potekala

v petek, 9. januarja 2026, ob 17.00

v Grand Plaza Hotel & Congress Center,

Slovenska cesta 60, Ljubljana.

Dogodek organizira Inštitut dr. Jožeta Pučnika (IJP).

Pozdravni nagovori

Na uvodnem delu konference bodo sodelovali:

mag. Iva Pučnik Ozimič , predsednica Sveta Inštituta dr. Jožeta Pučnika

, predsednica Sveta Inštituta dr. Jožeta Pučnika Sofia Solemacher van der Vegt , direktorica Krščansko-demokratskega inštituta, Budimpešta

, direktorica Krščansko-demokratskega inštituta, Budimpešta Tomáš Kulman , direktor Patrimonium Sancti Adalberti, Praga

, direktor Patrimonium Sancti Adalberti, Praga dr. Andreja Valič Zver, direktorica Inštituta dr. Jožeta Pučnika

Uvodni govor

Janez Janša, predsednik SDS, nekdanji predsednik treh vlad Republike Slovenije

Konferenca

Razpravo bo moderiral dr. Žiga Turk, univerzitetni profesor in publicist.

Sodelovali bodo: