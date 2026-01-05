e-Demokracija
(VABILO) Mednarodna konferenca “Demokracija in tehnologija”

foto: Pexels

Piše: SDS

Vljudno vas vabimo na mednarodno konferenco z naslovom »Demokracija in tehnologija«, ki bo potekala

v petek, 9. januarja 2026, ob 17.00
Grand Plaza Hotel & Congress Center,
Slovenska cesta 60, Ljubljana.

Dogodek organizira Inštitut dr. Jožeta Pučnika (IJP).

Pozdravni nagovori

Na uvodnem delu konference bodo sodelovali:

  • mag. Iva Pučnik Ozimič, predsednica Sveta Inštituta dr. Jožeta Pučnika
  • Sofia Solemacher van der Vegt, direktorica Krščansko-demokratskega inštituta, Budimpešta
  • Tomáš Kulman, direktor Patrimonium Sancti Adalberti, Praga
  • dr. Andreja Valič Zver, direktorica Inštituta dr. Jožeta Pučnika

Uvodni govor

  • Janez Janša, predsednik SDS, nekdanji predsednik treh vlad Republike Slovenije

Konferenca

Razpravo bo moderiral dr. Žiga Turk, univerzitetni profesor in publicist.
Sodelovali bodo:

  • Alejandro Peña Esclusa, strokovnjak za Latinsko Ameriko, publicist
  • András László, Krščansko-demokratski inštitut, poslanec Evropskega parlamenta
  • Matevž Tomšič, Inštitut dr. Jožeta Pučnika, univerzitetni profesor in publicist
  • Niko Gamulin, znanstvenik in strokovnjak za umetno inteligenco

