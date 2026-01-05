(VABILO) Mednarodna konferenca “Demokracija in tehnologija”

Piše: SDS
Vljudno vas vabimo na mednarodno konferenco z naslovom »Demokracija in tehnologija«, ki bo potekala
v petek, 9. januarja 2026, ob 17.00
v Grand Plaza Hotel & Congress Center,
Slovenska cesta 60, Ljubljana.
Dogodek organizira Inštitut dr. Jožeta Pučnika (IJP).
Pozdravni nagovori
Na uvodnem delu konference bodo sodelovali:
- mag. Iva Pučnik Ozimič, predsednica Sveta Inštituta dr. Jožeta Pučnika
- Sofia Solemacher van der Vegt, direktorica Krščansko-demokratskega inštituta, Budimpešta
- Tomáš Kulman, direktor Patrimonium Sancti Adalberti, Praga
- dr. Andreja Valič Zver, direktorica Inštituta dr. Jožeta Pučnika
Uvodni govor
- Janez Janša, predsednik SDS, nekdanji predsednik treh vlad Republike Slovenije
Konferenca
Razpravo bo moderiral dr. Žiga Turk, univerzitetni profesor in publicist.
Sodelovali bodo:
- Alejandro Peña Esclusa, strokovnjak za Latinsko Ameriko, publicist
- András László, Krščansko-demokratski inštitut, poslanec Evropskega parlamenta
- Matevž Tomšič, Inštitut dr. Jožeta Pučnika, univerzitetni profesor in publicist
- Niko Gamulin, znanstvenik in strokovnjak za umetno inteligenco