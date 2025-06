(VABILO) Komemoracija v Kočevskem Rogu

Piše: Nova slovenska zaveza

V soboto, 7. junija, bo ob 11. uri pri morišču pod Macesnovo gorico v Kočevskem Rogu spominska slovesnost ob 80. obletnici množičnih povojnih pomorov. Slovesno somaševanje bo vodil novomeški škof mons. dr. Andrej Saje.

Prepeval nam bo zbor potomcev političnih emigrantov, ki so leta 1945 morali zapustiti domovino in so odšli v Argentino; zbor vodi Marjanka Grohar. Po sveti maši bo zbrane nagovoril dr. Matija Ogrin, predsednik Nove Slovenske zaveze in vnuk političnega emigranta.

Sveta maša pri Macesnovi gorici nas bo zbrala na kraju, kjer so bili slovenski domobranci pred 80 leti pomorjeni. Njihova telesa so se spremenila v roško zemljo; njihovi ostanki so izkopani in čakajo na pogreb; njihovo trpljenje pa je šlo z njimi k Bogu, sodniku živih in mrtvih. Naj nas njihova darovana smrtna stiska nagovarja k dobremu in k zvestobi Bogu. Povežimo se pri maši ob sveti liturgiji v misli na naše pomorjene: Slovenija potrebuje njihovo priprošnjo.

Napotki glede prevoza:

Obiskovalcem priporočamo organiziran prevoz z avtobusom iz Ljubljane, ki se bo lahko ustavljal na tradicionalnih točkah ob poti (Rakovnik, Škofljica, Velike Lašče, Ribnica). Odhod avtobusa s parkirišča v Tivoliju v Ljubljani bo ob 7:30. Zaradi lažje organizacije prevozov se čimprej prijavite pri Novi Slovenski zavezi, telefon: (01) 425–15–37, e-pošta: [email protected].

Kdor se bo odpravil z lastnim prevozom, naj upošteva, da je državna cesta od jame Pod Krenom naprej makadamska, do Macesnove gorice je še približno 4 km vožnje. V bližini Macesnove gorice bodo redarji usmerjali promet in njihova navodila glede parkiranja je treba upoštevati, saj je cesta na tem delu ožja in prometa ni dovoljeno blokirati. Hoje do prizorišča slovesnosti ob breznu bo približno 1 km. Na voljo bo krajši avtobusni prevoz od parkirišča do dovozne ceste k breznu, kjer bo hoje še približno 200 m.