(VABILO) Evropski dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov

Prejeli smoSlovenija
Maša leta 2022 ob dnevu spomina na žrtve (foto: STA / Daniel Novakovič)

Piše: SCNR

Vabimo vas, da se nam v petek, 22. avgusta 2025 pridružite na svečanosti OB EVROPSKEM DNEVU SPOMINA NA ŽRTVE VSEH TOTALITARNIH IN AVTORITARNIH REŽIMOV.

Zbrali se bomo ob 17.45 pred ameriškim veleposlaništvom na Prešernovi ulici 31, kjer bomo položili venec pred spominsko tablo. Pot bomo nadaljevali do Beethovnove ulice 3, kjer bomo  položili venec pred zaporniškimi celicami in nato še pred spomenikom žrtvam vseh vojn na Kongresnem trgu 2 v Ljubljani.

Ob 18.30 bo v ljubljanski stolnici sv. maša, ki jo bo ob somaševanju daroval ljubljanski nadškof metropolit msgr. Stanislav Zore. Sledila bo akademija, na kateri bo kot slavnostna govornica spregovorila dr. Katarina Kompan Erzar.

Vljudno vabljeni!

Podroben potek svečanosti je razviden iz priloženega vabila: Vabilo.

