(VABILO) Dan, ko je zadišalo po slovenski vojski – vabljeni v soboto v Kočevsko Reko

Ob 35. obletnici prvega postroja Slovenske vojske v Kočevski Reki vas vljudno opominjamo na slovesnost

“DAN, KO JE PRVIČ ZADIŠALO PO SLOVENSKI VOJSKI”

ki bo v soboto, 13. decembra 2025, ob 12. uri,

v Spominskem parku Manevrske strukture narodne zaščite v Kočevski Reki

Nagovor:

mag. Borut Sajovic, minister za obrambo Republike Slovenija

Gregor Košir, župan Občine Kočevje



Slavnostni govornik:

Alojz Peterle, predsednik prve demokratične vlade Republike Slovenije



Sodelujoči v programu:

Garda Slovenske vojske,

Kvartet Gallus Ribnica,

Trobilni kvintet Orkestra Slovenske vojske,

Praporščaki Združenja VSO in Zveze MORiS



Organizatorji:

Združenje VSO, Zveza društev in klubov MORiS in Občina Kočevje