(VABILO) Dan, ko je zadišalo po slovenski vojski – vabljeni v soboto v Kočevsko Reko

Ob 35. obletnici prvega postroja Slovenske vojske v Kočevski Reki vas vljudno opominjamo na slovesnost
“DAN, KO JE PRVIČ ZADIŠALO PO SLOVENSKI VOJSKI”
ki bo v soboto, 13. decembra 2025, ob 12. uri,
v Spominskem parku Manevrske strukture narodne zaščite v Kočevski Reki
Nagovor:
mag. Borut Sajovic, minister za obrambo Republike Slovenija
Gregor Košir, župan Občine Kočevje
Slavnostni govornik:
Alojz Peterle, predsednik prve demokratične vlade Republike Slovenije
Sodelujoči v programu:
Garda Slovenske vojske,
Kvartet Gallus Ribnica,
Trobilni kvintet Orkestra Slovenske vojske,
Praporščaki Združenja VSO in Zveze MORiS
Organizatorji:
Združenje VSO, Zveza društev in klubov MORiS in Občina Kočevje