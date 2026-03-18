(TRIBUNA) Kje smo s zdravstvom v Sloveniji, kaj želijo ideologi levice in kaj je treba narediti?

Piše: Janez Remškar

Z sistemom zdravstva pri nas ne moremo biti zadovoljni in tudi z vlado dr. Goloba voz drvi navzdol!

Na oblast je dr. Goloba pripeljal »kolesariat« z g. Jenullom in g. prof. dr Kebrom na čelu. Razlog je bil v egoizmu vseh nas, ki smo se čutili neskončno prikrajšani v času pandemije, ob omejitvah, enakih kot so jih sprejemali v drugih državah, ob tem, ko so drugi, ob neznanem virusu umirali! G. dr. Golob je veliko obljubljal, na mesto glavnega stratega sprememb v zdravstvu je postavil znanega kričača, borca proti korupciji, a rezultatov ni. Ne v neurejenosti zdravstva, ne v zmanjševanju korupcije! Obojega je preveč v zdravstvu in tudi nekateri zdravniki nismo nedolžni, vendar z ideologijo socializma, uravnilovko, nadaljevanjem samoupravljanja, se teh problemov ne da rešiti! Na vse to je ves čas opozarjal tudi, žal ravnokar preminuli prof. dr. Alojz Ihan, izjemen zdravnik , intelektualec, a zaman!

Ob vsem kar se dogaja v zdravstvu imam vrsto vprašanj za vlado dr. Roberta Goloba, ki je ob nastopu vladanja obljubljala vse mogoče. Kaj so pomembna vprašanja? Zakaj imamo čakalne dobe? Ali res zaradi nedela zdravnikov? Zakaj ni zdravnikov družinske medicine, pediatrov, ginekologov, zdravnikov urgentne medicine? Ali nam je znano, da je za stresno, odgovorno, nočno in delo ob praznikih, v EU vse manj zanimanja? Zakaj je vlada ravnokar dodelila dodatni denar UKC LJ in še nekaterim bolnišnicam? Ali bo ta denar pomenil več zdravstvenih storitev? Ne! Namenjen bo dobaviteljem za kritje neplačanih, tudi predragih računov? Zakaj ne dodelimo vodstvom zdravstvenih zavodov, predstojnikom oddelkov, več pooblastil in odgovornosti? Ali direktorje izbiramo na osnovi njihovega znanja o delovanju zdravstva, ekonomike in ravnanja z zaposlenimi? Tako to delajo v tujini! Pri nas jih izbiramo po pripadnosti politikom! Kakšno odgovornost ima vodstvo bolnišnice in nadzorni svet pri izgubah? Nikakršne! Ali k delu izgub prispevajo tudi odločitve vlade in ZZZS? Da! Ob upadu zaposlenosti, zmanjšanju priliva v ZZZS, spremene cene iz pogodb! Ali imamo dovolj javnega denarja za zadovoljevanje potreb po zdravstvenih storitvah, ob vse starejši populaciji, vse dražji in vse bolj specializirani medicini, vse bolj zahtevnih in izobraženih pacientih ob sedanji ureditvi bolnišnic! A o zmanjšanju razdrobljenosti dela v bolnišnicah, s tem premajhnega volumna posameznih posegov za zagotavljanje kakovosti, se ne razmišlja! Zakaj vztrajamo na razdrobljenosti, neorganiziranosti, zdravstva, še posebej na bolnišničnem nivoju? Zaradi interesov lokalne politike in ne bolnikov! Tudi razmišljanje o različnih košaricah, različnih zavarovanjih, tudi pravih dodatnih, je za naše trenutne ideologe v zdravstvu nesprejemljivo! Kje smo, v zadnjih štirih letih te vlade naredili korak naprej v kakovosti, ob tem , ko smo termin varnosti kratko malo izpustili iz zakona? Zakaj imamo cene, ki se »izplačajo« in cene, ki povzročajo izgube izvajalcem? Zakaj nimamo pravega, prostovoljnega dodatnega zavarovanja? Zakaj v EU državah posamezni, odlični zdravniki lahko delajo, poleg dela v javnem sistemu, tudi v zasebni praksi, seveda ob natančno urejenih pogojih? In za konec. Ali je naša izbira študentov medicine ustrezna zahtevnosti poklica, ki zahteva profesionalnost, ki jo definirajo: vestnost, integriteta, odgovornost, toleranco na stres, timsko delo, stremljenje k odličnosti in seveda osredotočenost na pacienta? Na navedena vprašanja vlada g. dr. Roberta Goloba, ob strateškem svetu pod vodstvom dr. Erika Breclja z sprejetimi zakoni ni našla odgovorov.

Zakaj ne pogledamo v urejene sistem zdravstva v EU, kjer je v povprečju 80% javnega in 20 % zasebnega zdravstva. Javni je financiran iz javnih sredstev , zasebno iz žepa ali iz pravih dodatnih zavarovanj. Jasno je, da najzahtevnejših in ob tem najdražjih posegov ne morejo delati koncesionarji. Povsem jasno je , da lahko posamezne specifične posege delajo koncesionarji, zaradi drugačne organiziranosti, bistveno ceneje! Ob tem imajo še popolno zasebno zdravstvo, za pravo dodatno zavarovanje, ob ureditvi, ki povsem onemogoča preskakovanje iz zasebnega v javni zdravstveni sistem! Urediti je treba cenovno politiko in zavarovanja!

Kot vzorec ne celovitega sistema reševanja prekomernega napotovanja na preiskave, lahko navedem delovanje sedanjega direktorja ZZZS. Na mesto generalnega direktorja ZZZS je bil imenovan strokovnjak iz področja kakovosti v farmacevtski industriji. Koliko pozna zdravstveno zavarovalništvo v urejenih sistemih Evrope? Ni mogoče zanikati, da je področje, ki se ga je lotil (napotitve na specialistične, predvsem UZ, MRI in CT preiskave), ki ne dajo jasnih odgovorov o pravi diagnozi, pravo! A kaj bo storil po tem ko bo videl, da veliko preiskav narejenih , ker jih zdravniki izvajamo, ponudimo bolnikom, ne prispeva h postavitvi končne diagnoze? Kaj bo njegov ukrep o ugotovitvi, da je vzrok za defenzivno medicino, morda neizkušenost ali strah pred sankcijami, kar je sistemski problem! ( v veljavi je Kazenski zakonik katerega 26. člen, predpostavlja, da mora biti delavec v zdravstvu absolutno nezmotljiv). Ali imajo naši osebni zdravniki, jasne smernice, kdaj, po katerih opravljenih preiskavah, lahko pacienta pošljejo naprej?(Nizozemci imajo to urejeno) Ali imajo zdravniki za analize, ter ob dvomih, dovolj časa za posvetovanja z drugimi specialisti? Časovne standarde določa ZZZS! Vsa ta vprašanja zahtevajo jasne odgovore, ki nam jih direktor ZZZS ne daje! Ko sem že pri ZZZS, zakaj ni iz strani vlade nikakršnih rešitev, da bi se ZZZS – za sedaj blagajna, spremenila v pravo zdravstveno zavarovalnico? Zakaj ZZZS nadaljuje z planskim dodeljevanjem financ (glede na preteklo leto), torej financiranjem kapacitet bolnišnic in ne s pogodbami, tako kot recimo to delajo na Nizozemskem, ko se zavarovalnice pogajajo z izvajalci o cenah, obsegu in kakovosti storitev?

Za konec, g. dr. Golob! Ni dovolj govorjenje, niso dovolj obljube, ne zadostuje vaša prepričanost v vaš prav, da kakšnega drugega, bolj sočnega izraza, ob vašem komuniciranju z zdravniki, ne uporabim. Niso dovolj vaši podcenjujoči pogledi sogovornikov ob soočenjih! Povsem jasno je, da ste bili vzgojeni in navajeni delovati v avtoritarnem sistemu. Ob tem še eno vprašanje: zakaj, dr. Golob trdite, da zdravniki dopoldan ne delajo, da lahko delajo popoldan? Ali se morda ne sprenevedate, da ne veste, da so na mestih direktorjev vaši izbranci, ki bi morali to imeti pod nadzorom? Da, tudi to je pravo vprašanje za ljudi, ki znajo govoriti, obljubljati, ob tem nastavljajo poleg sebe »kričače« in ljudi, ki jim je več vreden položaj, kot ureditev zdravstva in pišejo zakone, ki nimajo »prijemališč«!